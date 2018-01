Pernas de fora e volume no desfile de Giselle Nasser

Trançados com tiras de tressê são as texturas preferidas na coleção de inverno da estilista Giselle Nasser, que desfilou no MAM, com a platéia sentada em banquinho de papelão reciclável, para combinar com o tema da sustentabilidade do evento. No terceiro desfile da temporada já dá para ver que os curtos e curtíssimos serão obrigatórios. No caso da proposta de Giselle, a modelagem compromete as curvas das brasileiras. Ela sugere vestidinhos justos como corset na parte de cima e leves volumes na parte de baixo. Só que as moças daqui são naturalmente arredondadas, o que certamente vai comprometer o visual. Por falar em comprometer, as modelos quase colocaram o desfile a perder. Muitas new faces pararam longe do pit de fotógrafos, provocando reclamação da galera das máquinas, e outras tantas estavam sem ritmo no ir e vir na passarela. Felizmente surgiu uma Marcelle Bittar para salvar a cena. Nos pés Pode começar a se conformar: as botinhas de cano curto vêm mesmo com tudo. Nem tente brigar com a tendência.