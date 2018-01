Periodontite e enfarte têm origem genética igual

A periodontite, doença que afeta a saúde dos dentes, e o enfarte têm a mesma origem genética, afirmou um grupo de cientistas da Universidade de Kiel, na Alemanha. Os pesquisadores já tinham descoberto há alguns anos que existe uma relação entre as duas doenças. Agora tentam entender até que ponto essas duas patologias são causadas por uma mesma alteração genética. Por isso, os especialistas analisam profundamente as variações sofridas pelo cromossomo 9 nas pessoas com periodontite aguda. "As alterações genéticas associadas a este quadro patológico são totalmente idênticas às apresentadas pelos pacientes que tiveram um enfarte", destacou Arne Schäfer, do Instituto Clínico de Biologia Molecular da Universidade de Kiel. "Estamos fazendo testes com uma forma muito agressiva de periodontite, aquela que ataca pessoas bastante jovens e que deriva frequentemente na periodontose, uma patologia inflamatória muito severa." O especialista fez as declarações durante o congresso anual da Sociedade Europeia de Genética Humana, realizado em Viena, na Áustria. A ideia é que o enfarte e a periodontite são causados pelos mesmos fatores de risco: o fumo lidera a lista, seguido pelas doenças relacionadas com a assimilação de açúcares (como, por exemplo, diabete) e o excesso de peso. "Por causa da sua relação com o enfarte, os dentistas devem levar muito em conta a periodontite, com o objetivo de realizar diagnósticos adiantados e poder tratá-la o mais rápido possível", disse o pesquisador. O enfarte é a principal causa de morte no mundo todo, enquanto a periodontite é o maior motivo de perda de peças dentárias. Em média, nove em cada dez pessoas de mais de 60 anos sofrem ou mostraram sintomas claros de periodontite, afirmou o estudo.