Período integral e atualização docente trazem bons resultados

Para ser eficiente nos gastos com a educação, a cidade de Barretos aposta em escolas de período integral. "Demos seqüência aos projetos bons e inovamos em outros, como no ensino com período integral, que hoje chega a 70%, mas que deve chegar a 100% até 2015", explica o prefeito da cidade, Emanoel Mariano Carvalho (PTB). A secretária municipal da Educação, Mara Lúcia Basso Fabrício, cita ainda outros processos importantes: apoio pedagógico (o antigo reforço, que hoje atende 943 alunos) com turmas pequenas, aperfeiçoamento de professores, criação da função de professor-coordenador em todas as unidades educacionais. Ela acrescenta que a criação do Centro de Formação dos Profissionais de Educação (Ceforpe), há três anos, órgão da pasta responsável por formar todos os profissionais da rede municipal, foi outro passo importante. Pelo Ceforpe foram realizados cinco congressos na cidade, possibilitando que mais de mil professores fizessem cursos de reciclagem. O centro também criou um material didático próprio, que deverá baratear os gastos do município em 40% até 2009. A prefeitura tem gasto mais que os 25% obrigatórios do Orçamento com a educação - foram 26,21% em 2005, 27,52% em 2006, 27,99% em 2007 e a previsão para 2008 é de 27%. Em Terra Roxa , o prefeito Samir Assad Nassbine (PMDB), disse que tem investido na qualificação dos professores, em aumentos salariais para os docentes, no transporte e na merenda dos alunos. Há quatro escolas na cidade, todas municipalizadas, e o prefeito garante que aplica até 28% do Orçamento na educação. Desde 2007 já existe o ciclo de nove anos. São cerca de 1.700 alunos atendidos, num município com aproximadamente 8 mil habitantes e que depende da cultura de cana-de-açúcar. O prefeito informa ainda que foi feito um levantamento sobre dificuldades de leitura das crianças. "Fizemos um tratamento de choque especial, pegamos no pé pra valer e isso ajudou a diminuir esse índice que era ruim", disse o prefeito. "Educação é a nossa prioridade, para que todos tenham qualificações e não subempregos", afirma o prefeito de Guaraci, Jorge Luiz Levi (DEM), que tem 9,5 mil habitantes. Com 2.200 alunos em cinco escolas municipalizadas, ele diz que adotou material escolar apostilado (do COC) e investiu em capacitação dos professores, com cursos gratuitos de pedagogia à distância (50 vagas em 2007). Levi garante que investiu mais que os 25% do Orçamento na área em dois mandatos consecutivos. José Lopes Fernandes Neto (PMDB), prefeito de Viradouro, que tem 18.100 habitantes, quatro escolas municipalizadas (todas já com ciclo de nove anos) e cerca de 5 mil alunos, diz que as salas de aula das escolas não passam de 25 alunos "para que os professoras possam ter condições de passar um ensinamento de boa qualidade". Segundo ele, o investimento na educação oscila entre 28% e 29% do Orçamento anual.