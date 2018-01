Perigo oculto nas chuvas

A temporada de chuvas traz os problemas já conhecidos por todos, como enchentes, trânsito caótico - e a leptospirose. Este último problema não prejudica apenas os seres humanos. Os animais domésticos também podem se contaminar, já que o índice de ataques e de infestação de ratos em residências nessa época é muito grande. Em São Paulo, por exemplo, os dados são alarmantes: para 15 milhões de habitantes da metrópole, existem cerca de 240 milhões de ratos. A leptospirose é uma doença grave e infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira (tem forma de espiral), que atravessa a pele molhada, mucosas ou lesões. A contaminação se dá pela urina do animal infectado, que nem sempre é o rato - apesar de este ser o maior e mais conhecido agente transmissor. Pessoas que moram perto de parques, fazendas ou em outros Estados também estão sujeitos à contaminação por animais silvestres, de produção ou domésticos. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, em 2005 foram registrados no Brasil 2.697 casos de leptospirose em humanos, 40% deste total na Região Sudeste, 575 só na capital paulista. Até setembro deste ano, já foram confirmados 200 casos de leptospirose em São Paulo, com 27 mortes. A enchente não é a única responsável pela contaminação. Outro grande vilão é o próprio dono dos animais de estimação, que cria um ambiente propício à presença de ratos no local, deixando restos de ração onde os cães se alimentam. O cão pode ter contato com a doença pela urina do rato em alimentos e água. Nem sempre ele desenvolve a doença. ?Às vezes, o único sintoma que o proprietário vai ver no cachorro é a falta de apetite e tristeza. Ele pode se recuperar sozinho e o dono nem imaginar que isso foi uma infecção por algum tipo de leptospira?, explica Ingrid Menz, médica veterinária. Nos casos mais graves, o bicho pode apresentar icterícia, vômito, diarréia, falência do rim e morrer. Infectado, o animal pode também transmitir a doença, sempre pela urina. Se diagnosticada no começo, a doença pode ser tratada e o animal, curado. A prevenção é simples e sai bem mais barata do que o tratamento da disfunção, que pode custar mais de R$ 200, já que o animal fica internado e isolado para não contaminar outros seres. ?A vacinação anual com a V10 é tão importante quanto a vacinação contra a raiva. Ela custa cerca de R$ 40, bem menos do que o dono gastará com uma consulta se o animal tiver a doença?, lembra a veterinária.