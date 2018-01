Peregrinos em vôos fretados Vaticano faz acordo com Mistral Air

A Obra Romana de Peregrinações (ORP), instituição subordinada ao Vaticano que funciona como uma agência de viagens oficial da Igreja, organizando viagens para peregrinos, firmou um acordo com a companhia aérea italiana Mistral Air para contar com uma frota de aviões para vôos fretados aos principais destinos de peregrinação católica. A partir do próximo ano, a Santa Sé contará com linha aérea própria para transportar peregrinos a locais como Santiago de Compostela (Espanha), Fátima (Portugal), Lourdes (França), Medjugorje (Croácia) e Jerusalém. Os vôos partirão, a princípio de Roma, mas o plano é que, posteriormente, haja linhas saindo também de Milão. A Mistral Air é controlada pelos correios da Itália. A companhia também será responsável por levar os fiéis às grandes celebrações católicas. Francesco Pizzo, presidente da Mistral, explica que sua companhia vai colaborar, por exemplo, no transporte de participantes da Jornada da Juventude Católica, que será realizada em Sydney, Austrália, em agosto de 2008. "Neste ano, teremos alguns vôos de teste e, no ano que vem, entrará em vigor o acordo", diz padre Cesare Atuire, administrador da ORP. Segundo o vice-presidente do órgão, Liberio Andreatta, a decisão do Vaticano "contribuirá para o crescimento da peregrinação no mundo". A primeira viagem de teste será no dia 27. Um vôo fretado da Mistral Air levará grande comitiva do Vaticano, liderada pelo arcebispo de Roma, cardeal Camillo Ruini, a Lourdes, onde se encontra o famoso santuário mariano. Por coincidência, as aeronaves da Mistral já ostentavam as cores da bandeira do Vaticano (amarelo e branco) antes mesmo da celebração do acordo com a Igreja. No exterior dos aviões, será pintado, ao lado da logomarca da companhia, o novo slogan das peregrinações: "Busco teu rosto, Senhor!"