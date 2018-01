Penúltimo dia do Fashion Rio tem estréias

O penúltimo dia do Fashion Rio foi marcado por estréias. A grife mineira DTA e três novos nomes incluídos no Prêmio Rio Moda Hype, que lança talentos de todo o País, pisaram pela primeira vez nas passarelas da semana de moda carioca. Dividiram espaço com marcas veteranas, como Walter Rodrigues, Sandpiper e Blue Man. A carioquice da Sandpiper foi mostrada em camisetas descoladas e nas bermudas cargo que tanto agradam a seus clientes fiéis. O tema era "Remember the future" ("Lembre-se do futuro") e as meninas apareceram de vestidos trapézio curtos, bem sessentistas. Já os modelos masculinos desfilaram jeans escuros e blazers leves, para os dias mais fresquinhos do verão. A grife acreditou no vermelho e no amarelo, misturados ao azul - a idéia era aludir aos fins de tarde na praia. O branco se destacou, como tem se visto nesses quatro dias de Fashion Rio. A jovem estilista Luiza Bonadiman continua investindo primordialmente em moda praia, mas incluiu mais vestidinhos em sua apresentação. O resultado foi uma coleção em parte pouco usável, mas com personalidade. Laços e zíperes eram vistos em profusão, fossem nos vestidos, maiôs ou biquínis. As amarrações podiam vir no ombro, na cintura ou nas costas. A idéia de Luiza era fazer uma chuva de verão cair sobre a passarela. "A chuva traz calma, tranqüilidade e harmonia", acredita. A tal serenidade se traduziu nas cores pastéis. No entanto, também tiveram espaço os cítricos - amarelo, laranja e verde -, vistos até nas meias, usadas com tênis de salto. Walter Rodrigues Primeiro a se apresentar, Walter Rodrigues acertou em cheio ao escolher o pátio do Arquivo Nacional, no centro do Rio, como locação para seu show primavera/verão. O dia de inverno carioca estava agradabilíssimo - céu azulzinho e temperatura amena - e as imponentes palmeiras imperiais e o belo prédio do arquivo foram o cenário perfeito para os vestidos de festa, calças, blusas e shorts do estilista desfilarem. Rodrigues se inspirou no despojamento típico do verão, quando as mulheres, ao seu ver, "andam quase nuas pela cidade". Como de costume, ele exibiu peças bonitas, bem acabadas e elegantes, como os vestidos fluidos de seda, com franjas e estamparias, além das calças de cintura alta e peças em couro - estas difíceis de se imaginar nas ruas do Rio durante o verão, quando o calor atinge níveis insuportáveis. A cartela de cores ia do lilás ao verde, mas o preto, nada básico, também teve vez. Foi realçado com brilhos e bordados. Jeans e terninhos também se mostraram na passarela. Maratona à tarde À tarde, já na Marina da Glória, a maratona começou com o Prêmio Rio Moda Hype. As seis marcas selecionadas para esta edição desenvolveram o tema "Bem-vindo ao Rio" (que pega carona nos Jogos Pan-Americanos, a serem realizados na cidade em julho), cada qual à sua maneira. Três estreantes mostraram seus trabalhos, em busca de um lugar definitivo sob os holofotes: a paulista No hay banda, a carioca Random e a brasiliense Stefania. Presentes em edições anteriores, ADPAC, Athria Gomes e Despi também desfilaram. Já no time dos estilistas principais, a DTA buscou inspiração na fauna e na flora para desabrochar no Fashion Rio. Assim a marca se vende: sua moda é "usável, prática, com toques esportivos e forte apelo visual". Reserva A Reserva levou ao Fashion Rio meninos do Rio vestidos do jeito que eles gostam: de bermudas de surfista, camisetas regatas e chinelos de dedo. Aos looks quase básicos, foram adicionados divertidos chapéus coloridos, casacos também multicores e bolsas de viagem. As roupas vieram com muito listrado e em tonalidades pálidas de azul e bege; já as peças laranja e verde eram em tons mais vibrantes. O desfile foi iniciado justamente com a música "Menino do Rio", na voz de Caetano Veloso, que embalou um pré-desfile ambientado no mundo virtual do Second Life. Com inspiração no road movie "Thelma e Louise", a Animale levou lenços e mais lenços de seda à passarela, vestidos por um casting estrelado, que incluiu Jeisa Chiminazzo, Izabel Goulart e Marcelle Bittar. Com estampas de girassóis e óculos, eles viraram blusas e vestidos coloridos e aparentemente confortáveis, usadas com saltos nas alturas. O couro, uma das marcas da grife, também estava lá, em blusas, shorts, calças e vestidos, rosas, pretos, beges e vermelhos. Animale Pernas totalmente de fora, braços cobertos por mangas fofas e longas, rostos escondidos atrás de enormes óculos, no estilo diva, e modelagens sequinhas marcaram a passagem da Animale. No finzinho da noite, ainda era aguardado o desfile da Blue Man, que deu as costas à Marina da Glória rumo ao luxo do hotel Copacabana Palace. A despedida do Fashion Rio, neste sábado, será com mais uma leva de novos estilistas do Prêmio Rio Moda Hype, Melk Z-da, Totem, Complexo B, Elisa Chanan e Alessa.