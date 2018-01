Pele lisa no verão: livre-se dos pelos indesejados

SÃO PAULO - COM CERA: Segundo a profissional Marina Tamoto, do Gilberto Cabeleireiros, o salão trabalha com cera à base de mel em refil descartável (método roll-on) e cera caseira de mel (quente), ambas usadas em áreas maiores, como pernas, costas, peito e axilas. Em regiões menores e mais delicadas, são utilizadas ceras especiais com agentes calmantes e cicatrizantes. O ideal é retirar os pelos quando já estão crescidos (cerca de 3 milímetros). Assim, o intervalo preferencial para uma boa depilação é de 30 dias. Cuidado: depilar-se e ficar exposta ao sol pode causar manchas, pois a pele fica supersensível. O recomendável é esperar pelo menos 24 horas. A higiene deve ser rigorosa: recomenda-se utilizar lençol descartável nas macas, luvas, papel descartável especial para as depilações e ceras também descartáveis. Preços: R$ 20,00 (axila), R$ 40,00 (virilha), R$ 43,00 (perna inteira) e R$ 16,00 (buço). Tel.: 3088-9811.

DEPILAÇÃO ARTÍSTICA: Tão popular quanto a caipirinha, a ousada "brazilian bikini wax" – ideia de esteticistas capixabas que têm salão em Manhattan – faz sucesso entre as americanas. Por aqui, as brasileiras também gostam de apimentar datas especiais com depilações sensuais, como fala a esteticista Dudda Nandez, do Studio Manuella Caputo. No jogo da sedução, vale tudo: depilar os pelos pubianos formando as iniciais do nome do parceiro, fazer desenhos de coração, borboleta, bandeiras de times, tingir os pelos com henna, salpicar strass e fazer tatuagens adesivas (se a opção for deixar a virilha lisinha). Outro serviço diferenciado é a depilação da penugem do rosto, seguindo conceitos do visagismo. Preços: depilação artística, de R$ 30,00 a R$ 60,00; rosto, de R$ 10,00 a R$ 25,00. Atende com hora marcada, tel.: 3867-2891.

BANHO DE LUA: No verão, há quem prefira clarear os pelos com este tratamento. Segundo a esteticista Teca Meleira, do Tampopo Hair Cutting Team, jamais se deve passar água oxigenada direto na pele e tomar sol, procedimento que provoca manchas. O ideal é seguir todo o passo a passo para deixar os pelos dourados e a pele macia e hidratada. Segundo a profissional, a pessoa pode optar por clarear os pelos do corpo todo ou apenas os de uma região, fica a gosto de cada uma. Primeiro, a área da pele a ser descolorida recebe uma camada de parafina para evitar ardência; em seguida, é passado o pó descolorante específico de tom dourado, misturado à água oxigenada cremosa. Espera-se 20 minutos, quando o excesso do produto é retirado com sabonete líquido. Depois, é feita uma esfoliação e, por último, aplica-se um hidratante. Preços: corpo todo, R$ 100,00; perna, R$ 49,00; meia perna, R$ 29,00; braços, R$ 37,00. Tel.: 3061-2628.

FRUTAS E CHOCOLATE: As empresárias Elaine Santana e Juliana Jorge, da Clínica de Estética Lydia Jordane, trouxeram da Austrália para o Brasil o processo de depilação indolor Lycon, o preferido de Victoria Beckham, Uma Thurman, entre outras celebridades. O grande diferencial é que a depilação com as ceras importadas (disponíveis nas versões chocolate, apricô, morango, baunilha, óleo de oliva) consegue extrair pelos bem curtos, de até 1 milímetro. Primeiro é feita uma assepsia da pele com produto bactericida. Depois é aplicado um óleo pré-depilatório, que evita agressões à pele. São vários grupos de ceras com aplicações específicas, como "hot", para áreas delicadas (aplicada com espátula), e "strip", para áreas maiores do corpo. Segundo Elaine, a temperatura amena da cera torna a depilação mais confortável. Preços: axila, R$ 36,00; perna inteira, R$ 90,00, e virilha cavada, R$ 54,00.Tel.: 2305-6615.

COM LINHA: A técnica que veio do Oriente elimina os pelos do corpo de forma higiênica e eficaz, deixando a pele lisinha. O procedimento é indicado para pessoas com peles sensíveis ou alérgicas à cera. Entre as vantagens, estão a maior durabilidade, o fato de não provocar manchas quando em contato com o sol, nem flacidez da pele e foliculite, como explica Lucielma Rios, da Clínica Bem Estar Estética. Segundo a profissional, o vaivém da linha de algodão grossa, além de remover os pelos, promove um minipeeling, melhorando o aspecto da pele. A depilação com linha é minuciosa e, portanto, demorada. Esta é a razão pela qual é mais indicada para pequenas áreas do corpo, como buço, sobrancelhas, axilas, barriga, costas e nuca. Preços: buço, R$ 20,00; sobrancelhas, R$ 30,00, e rosto completo, R$ 90,00. Tel.: 3666-4158.

LASER: Os aparelhos utilizados na depilação a laser são desenhados para penetrar com segurança na pele e destruir os folículos do pelo, sem agredir o tecido ao redor. Quando o profissional pressiona o dispositivo na pele e o ativa, a luz penetra na região, chegando até o folículo do pelo, onde é absorvida pela melanina. Assim, é produzido um calor intenso, que destrói o folículo do pelo e inibe o seu crescimento. Há um ano no Brasil, a rede multinacional SkinMax trabalha com equipamentos específicos para peles claras (Laser de Alexandrita) e morenas (ND: Yag – GentleYag). Os clientes podem realizar suas sessões em qualquer uma das unidades SkinMax, independentemente daquela onde tenha adquirido o tratamento. Preços por sessão: R$ 250,00 (axilas), R$ 975,00 (pernas completas), R$ 525,00 (meia perna), R$ 125,00 (buço), R$ 250,00 (virilha). SAC 0800-7749030.

EFEITO GELADO: A sensibilidade a dor ou desconforto, de acordo com a cirurgiã plástica e membro da Sociedade Brasileira de Laser, Alessandra Haddad, faz com que muitas pessoas desistam da depilação a laser. Segundo ela, o uso de pomada anestésica antes da depilação tem limitações, não sendo recomendável em áreas muito extensas do corpo, pelo risco de efeitos tóxicos. A solução encontrada pela médica foi a utilização do Freddo, equipamento que atua junto com o revólver do laser, resfriando a pele. O aparelho tem três opções de intensidade de temperatura, minimizando a sensação de calor ou ardência. O sistema de resfriamento da pele, segundo Alessandra, é indicado também para a pele negra – que, em geral, não reage bem ao laser. Preços sob consulta. Tel.: 3045-9845.