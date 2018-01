Pedro Brando

Quando quis fazer um anel para o Keith Richards, por exemplo, coloquei as músicas do Rolling Stones para a minha equipe no ateliê durante uma semana, para que se familiarizassem com o universo dele. Em outra ocasião, o estilista Lino Villaventura me pediu para criar uma coleção com o tema cogumelos, para acompanhar seu desfile no Fashion Week. Então fui à feira, comprei vários tipos de cogumelos e trouxe para o meu pessoal ver, manusear e até preparar uma comida e saboreá-los. A vivência é importante para criar.