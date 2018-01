Pé no freio

Chegar em casa, tomar aquele banho, acender um incenso e pôr uma música relaxante para dormir bem. Esse hábito é poderoso: recarrega as energias e dá mais disposição para encarar os desafios do dia-a-dia. "As pessoas devem se cuidar, limpar o emocional e a mente. Quando estamos bem, conseguimos curtir tudo", afirma Regina Shakti, presidente do Instituto de Yoga de São Paulo. Para ajudar a desacelerar, nada como música relaxante. Pode ser com sons de água, de floresta, de animais ou de instrumentos musicais, como os de cordas. "O ideal é ouvir todas as manhãs e antes de dormir, sempre no mesmo horário, como um ritual", sugere Flávia Lippi, que pratica ioga há 15 anos e coordena o Yoga Spa Jaya Lakshmi Ashram. "É bom procurar deitar, relaxar e respirar fundo. É muito difícil passar do estado de estresse direto para o estágio de relaxamento. A música deve ser usada como terapia", indica o compositor e multiinstrumentista Marcus Viana, que acaba de lançar uma tetralogia mística, com os álbuns Krsna Garden, Pleiadian Connections, Angeli Lacrima e Illuminandum. É recomendado reservar em casa um lugar especial para a meditação e o relaxamento. O ambiente deve ser claro e limpo, com um cheirinho bem gostoso, e decorado com flores. Tomar um bom banho antes é essencial para aproveitar a energia ao máximo. "Pode ser um cantinho bem simples, mas onde se deposite confiança, paz, harmonia e dedicação àquela atividade", diz Flávia. Mas quem são as pessoas por trás das chamadas músicas divinais? Marcus Viana é um deles. Desde 1988, lançou mais de uma dezena de títulos new age. Ele está cumprindo o que considera uma missão. "Quis trazer algumas fontes de equilíbrio que pudessem fazer das pessoas ilhas de paz." Regina Shakti tem vários trabalhos destinados à eliminação do estresse. Feito a partir de uma técnica milenar de relaxamento, a yoganidra, o CD Sono Tranqüilo pode ser usado para crianças e até animais de estimação. "Resolvi fazer esse trabalho porque vi que as pessoas sofrem muito e tomam remédios para dormir", diz Regina. Nas lojas, a procura por músicas de relaxamento é cada vez maior. Segundo dados da Azul Music - gravadora especializada em new age -, as vendas do gênero aumentaram 62% no primeiro semestre de 2007 em relação ao mesmo período do ano passado. Quem mais consome esses produtos são mulheres de 25 a 45 anos. CDS PARA RELAXAR A Arte da Meditação: de Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, o livro com CD traz quatro tradicionais técnicas de meditação para tranqüilizar a mente, relaxar o corpo e desenvolver o poder de concentração. Equilíbrio 2 - antiestresse: o CD sugere uma trilha sonora para diminuir o ritmo do dia-a-dia. Com dez faixas de vários artistas, cria o clima para recarregar as energias e ajudar no equilíbrio. Om: o som da criação do universo serviu de inspiração para que o compositor e multiinstrumentista Aurio Corrá fizesse este álbum, lançado em 1995. Uma nova versão, remasterizada, foi lançada recentemente. No repertório, Corrá mantém a característica principal de seu trabalho: a pesquisa das influências energéticas dos sons sobre o ser humano, de forma a buscar novas alternativas musicais e sonoras que ajudem a melhorar a qualidade de vida. Paint the Sky with Stars - The Best of Enya: a cantora e compositora irlandesa Enya é um dos grandes nomes da música new age. Com sua voz, evoca um universo mágico de diferentes misturas sonoras da cultura celta. Spa: coleção com quatro títulos - Balance, Energy, Relax e Dream. O primeiro tem a proposta de restaurar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Com batidas modernas, o Energy espanta a preguiça e serve de estímulo para enfrentar a rotina. No Relax, as melodias delicadas aliviam o estresse e melhoram o humor. Para uma boa noite de sono, o Dream traz nove canções. Tetralogia mística: formada por quatro CDs - Illuminandum, Angeli Lacrima, Krsna Gardens e Pleiadian Connection, do multiinstrumentista Marcus Viana. O primeiro é voltado para os praticantes de Reiki (transmissão de energia através das mãos). O Angeli Lacrima busca o aspecto devocional da música, com a voz de Naiana Papini e instrumentos de cordas. Com mantras indianos, Krsna Garden busca a transformação por meio do som e da dança. Pleiadian Connections mistura space music e sons tribais, numa verdadeira viagem sonora. VERSÕES EM DVDS Infinito Azul: com surpreendentes imagens, captadas pelos cinegrafistas subaquáticos Dylton Portella Lima Filho e Guy Marcovaldi, o DVD destaca a fauna e a flora da costa brasileira. As belas imagens são acompanhadas por músicas com harmonias suaves de Ulisses Rocha e Corciolli, entre outros nomes. É um convite à contemplação da beleza, paz e tranqüilidade do imenso cenário do fundo do mar. Massagem para Bebês - Shantala & Baby Yoga: criado pela fisioterapeuta e professora de ioga Cristina Balzano, em formato de vídeo-aula, introduz e ensina aos pais os benefícios da massagem (shantala) e as posturas induzidas de ioga (baby yoga) aplicadas aos bebês, que oferecem bem-estar físico, desenvolvimento emocional e equilíbrio energético. Além disso, as práticas possibilitam maior vínculo com o bebê nos primeiros meses de vida. Mundo das Águas: cachoeiras, rios, mares, chuvas e imagens submersas, filmados em todo o Brasil, se conjugam à música relaxante de Andrey Cechelero e aos sons da natureza para proporcionar momentos de bem-estar. Pantanal & Amazônia: tuiuiús, jacarés, tucanos, araras, onças-pintadas, botos cor-de-rosa, entre outros animais, foram filmados em seus hábitats naturais. O DVD é uma viagem pelos dois maiores santuários ecológicos brasileiros, considerados únicos na exuberante biodiversidade e na abundância de recursos naturais. As imagens são acompanhadas por músicas de Ulisses Rocha, Corciolli, Luz da Ásia, Nawang Khechog, Michel Freidenson e Ed Ribeiro Lima. Sinfonia da Natureza e Symphony of Nature: o primeiro título traz imagens aéreas e subterrâneas da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado e da Mata Atlântica, captadas por Haroldo Palo Jr., um dos grandes nomes em fotografia de natureza. Na versão em inglês, as imagens foram captadas em parques nacionais norte-americanos pelas lentes do premiado cineasta David Fortney. Ambos são embalados por instrumentos acústicos e elétricos, sons antigos e futuristas, do multiinstrumentista e compositor Marcus Viana. Yoga, uma Aula com Regina Shakti: Uma aula completa com Regina Shakti, uma das maiores especialistas do País, com 40 anos de experiência. É uma aula básica, sem contra-indicações, para olhar e fazer junto. No vídeo, Regina ensina os asanas (posturas de ioga) mais indicados para equilibrar o corpo, a mente e o espírito. Cada capítulo mostra a maneira correta de executar um asana, e traz informações sobre os benefícios de cada exercício. Para praticantes novos ou até de nível avançado, de todas as idades. Gravado no Krishna Shakti Ashram, centro de meditação e hotelaria em Campos do Jordão, um oásis cercado de montanhas, cachoeiras e flores.