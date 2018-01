Pé no freio

A crise financeira que quebrou bancos pelo mundo está dificultando a vida de quem precisa tomar empréstimo. Se nos tempos de bonança já era preciso dar uma de equilibrista para equacionar os gastos com as festas de fim de ano, as férias e a avalanche de contas em janeiro, agora, então, é preciso reforçar os cuidados com as finanças. Expert no assunto, Marcos Crivelaro, professor da Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap) e autor do livro Saindo do Vermelho e Tornando-se um Investidor de Sucesso, começa citando o décimo-terceiro salário. "Para quem guardou uma parte, o ideal é pagar dívidas e limpar o nome na praça. O brasileiro vê as dívidas como na música: ?deixa a vida me levar...?, até levar um golpe mais duro." O economista não recomenda sair do vermelho e contrair novos financiamentos, comportamento típico do endividado crônico: - No caso de fazer uma compra, o ideal é pagar à vista ou dar uma pequena entrada com parcelamentos sem juros. Portanto, a regra é pesquisar e comparar. Um exemplo é carro novo. Quem tiver dinheiro para pagar à vista tem poder de negociação. Já quem opta por financiamentos longos é prejudicado duplamente, pelos juros e por perder preço promocional. Janeiro é um mês crítico. Matrícula, compra de uniformes, material escolar são gastos obrigatórios. Crivelaro lembra que 70% dos gastos familiares estão ligados aos filhos. O que fazer? "O ideal é não pagar tudo à vista, nem fazer tudo a prazo. Matrícula, por exemplo, não tem como parcelar. Já uniformes e material escolar podem ser parcelados, com uso do cartão em até seis vezes sem juros." O mesmo vale para IPTU e IPVA. "Sugiro que se parcele a taxa de valor mais alto e que se pague à vista a que for mais baixa, em geral, o IPVA." Ano novo, vida nova, mas antes de pensar em casa nova, aguarde: "este não é o momento de adquirir imóvel na planta. O setor deve baixar os preços. Quem puder deve aguardar um ano ou pelo menos o primeiro semestre. Se tiver algum valor e puder esperar um retorno de dois, três anos, minha sugestão é comprar fundos de ações, cuja rentabilidade é muito boa." Alcides Leite, professor de economia e mercado financeiro da Trevisan Escola de Negócios, sugere, por ordem, saldar dívidas, se sobrar algum dinheiro guardar para as despesas de janeiro e fazer algum tipo de aplicação. "A dívida no Brasil é muito cara. Sobre os financiamentos, melhor fugir deles, porque os juros giram em torno de 10%, 12% . Se não puder evitá-los, prefira o empréstimo pessoal no banco, onde as taxas são de, no máximo, 5%. Ficar pendurado no cheque especial, no crédito rotativo do cartão de crédito e nos empréstimos de financeiras são as piores opções." Quanto às férias, na opinião do consultor, o mais indicado é evitar viagens internacionais ou então comprar dólar bem próximo da data da viagem. "Se postergar para fevereiro, melhor ainda, e a dica é pagar as despesas no exterior com o cartão." Por causa da restrição de crédito no mercado, o consultor recomenda cautela ao investir na compra de um imóvel novo. Um exemplo: com os juros altos, não compensa financiar imóveis acima de R$ 100 mil em mais de 12 anos. Se o valor do imóvel for mais baixo, o prazo pode ser maior, desde que a parcela seja equivalente ou menor do que o custo de uma locação que a pessoa pagaria caso fosse alugar uma casa. "O consumidor deve tomar algumas precauções, como consultar a solidez da construtora e ler o contrato atentamente. O certo é ter o respaldo de uma assessoria jurídica ou de um economista." Para quem tem um imóvel sobrando, vender é a melhor alternativa para se livrar de despesas extras. Com o dinheiro obtido, a dica é aplicar em renda fixa - "os títulos do governo estão rendendo bem" - ou diversificar, colocando uma parte na Bolsa. "As ações serão valorizadas, é só uma questão de tempo. Os preços não refletem a rentabilidade das companhias, mas a situação grave do mercado." O QUE ELAS ACHAM Para avaliar o comportamento feminino frente à crise econômica, a agência de publicidade 141 Soho Square, com clientes nos mais diversos segmentos de atuação - bens de consumo, varejo, mercado imobiliário e serviços - realizou uma pesquisa em novembro. Intitulado O Sonho é Maior que o Medo - Panorama sobre o Comportamento de Compra das Mulheres Brasileiras, o estudo (encomendado ao Ibope) foi realizado com 550 mulheres das classes A, B, C e D, maiores de 16 anos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Brasília. Segundo Luciana Musa, diretora de planejamento da agência e coordenadora do estudo, apesar de um terço (35%) das entrevistadas ter declarado que seu maior temor é a possível volta da inflação, e quase um quarto (24%) ter citado o aumento no preço dos alimentos, o que mais a surpreendeu foi o otimismo das entrevistadas em relação ao próximo ano. "A visão otimista aparece em todas as classes, porém, de forma mais acentuada nas C e D. Para essas consumidoras, que, por meio da generosa concessão de crédito, adquiriram bens antes inatingíveis, a crise ainda não caiu no quintal", observa. Para 42% das entrevistadas, o Natal de 2008 ficaria marcado como mais magro do que o anterior. Mais de dois terços (68%) disseram que as compras de fim de ano seriam compatíveis com os limites do bolso, predominando o planejamento e a razão, com pouco espaço para o consumo por impulso. Sobre a intenção de compra, as entrevistadas disseram que não abririam mão do lazer e de itens do vestuário, mas poderiam deixar de lado chocolates, iogurtes e sorvetes. Com relação à situação econômica, cresce a confiança das mulheres no País e no governo. Para a grande maioria, os efeitos da crise deveriam ficar restritos ao final deste ano. Em relação à situação econômica brasileira, o otimismo se mantém em alta: 44% acreditam que o País enfrenta dificuldades, mas que isso vai melhorar no próximo ano. Somente 15% acham que a situação do Brasil está ruim e deve piorar. Quase dois terços das mulheres (43%) acreditam que nossa economia está sólida, embora admitam que deverá sofrer com os impactos da crise. Entre as mulheres que acreditam que o Brasil não está bem, mas vai melhorar, o número aumenta de 41%, na classe A, para 46%, na classe C, e 44%, na classe D. Além disso, as das classes C e D - 41% e 36%, respectivamente - responderam que a economia brasileira está sólida, mas vai sofrer o impacto da crise. Nestas mesmas classes, foi observado ainda um aumento de 19%, entre outubro e novembro, em relação à quantidade de mulheres que acreditam que 2009 será melhor ou muito melhor que 2008 (de 52% para 71%). No plano individual, as expectativas são mais otimistas: quase metade (47%) acha que as pessoas continuarão melhorando de vida, frente a uma pequena minoria (13%) que acredita que a vida deve piorar; 79% das mulheres acreditam que 2009 será melhor ou muito melhor que este ano. Até mesmo a eleição do novo presidente norte-americano tem efeito positivo para elas: 68% disseram que a eleição de Barack Obama deve melhorar a economia brasileira e 48% afirmaram que isso pode até mesmo trazer uma melhora para a vida dos brasileiros.