Pé direito e muitas idéias

BELEZA Antonio Graziosi, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ? Regional São Paulo "O número de cirurgias estéticas continuará alto. O que vai despontar é o surgimento de um novo conceito de beleza. Em vez de focar apenas na aparência física, a plástica vai se associar à saúde. Ela será a porta de entrada para que as pessoas adotem hábitos saudáveis, que envolvem alimentação equilibrada, atividade física regular, saúde dental, etc. Submeter-se a uma correção, a uma melhora na aparência, será uma das ações de cuidado pessoal, não o único objetivo. E quem se cuidar em todos os níveis estará bonita (o) por completo. Os exageros vão sair de cena para dar lugar a cirurgias que alcancem resultados naturais e que respeitem a estrutura corporal das pessoas." Celso Kamura, cabeleireiro "O mundo da beleza está caminhando para o minimalismo, que é a simplicidade, mas com elegância. Em 2007, os cortes de cabelo vão priorizar o caimento natural e fugir de extravagâncias. Os longos ficarão na altura dos seios, e haverá franjas de todos os tipos, para emoldurar o rosto e deixá-lo mais feminino. Cabelos cheios de reflexos estarão por fora. Será o ano dos tons uniformes. A textura do cabelo é o que vai determinar o corte, respeitando-se suas características naturais. Para acompanhar e compor esse look, a maquiagem será fundamental, por isso vai entrar no mercado com mais força." MODA Lilian Pacce, jornalista especializada em moda e apresentadora do ´GNT Fashion´ "Nessa última temporada internacional de moda ? que antecipa as tendências para o ano que vem aqui no País ?, o que chamou a minha atenção foram dois estilos que predominaram nas passarelas: o futurismo e o bucolismo. Como se os estilistas estivessem buscando alguma coisa no mundo, tal como o desejo de se encontrar, de achar a felicidade e o amor. Alguns olharam para o futuro, para o espaço. Daí o estilo futurista, com muito brilho. Outros olharam para si, para sua casa, num movimento de introspecção, direcionando a criação da moda bucólica, com muita flor e leveza. Fora das passarelas, aposto na tendência de as pessoas respeitarem seus próprios estilos e usarem a moda a seu favor, não sendo vítima dela." Tatiana Putti, coordenadora de moda do Senac ? SP "Na moda, será o ano em que os consumidores ganharão ainda mais poder. É por causa de seus anseios que o mercado está se adequando. Um número significativo de pessoas não compra mais roupa apenas porque é moda, muito menos um look montado da vitrine que não tem absolutamente nada a ver com seu modo de vida. Hoje, o consumidor escolhe de acordo com seu estilo e gosto, revelando o quanto está atento à moda e, por conta disso, sabe adequar acessórios ao seu tipo físico, estilo. O mercado vai se preparar mais e mais para esse consumidor antenado e seletivo, oferecendo formas de uso diferentes para uma mesma peça. Uma virada que vai atingir também vendedores, que precisam estar devidamente treinados para identificar os estilos de cada cliente." EDUCAÇÃO Guiomar Namo de Mello, doutora em Educação "Sabe-se que o principal problema da Educação é a má qualidade do ensino. Muito se fala, cada um apresenta um ponto de vista e projeto, gerando uma grande confusão. O que provavelmente vai acontecer em 2007, espero, é a busca do consenso na Educação, para que se estabeleça prioridades, responsabilidades, financiamentos e as propostas se tornem mais nítidas e, portanto, realizáveis. Será hora de parar com tantas discussões e partir para a ação." Dulcília Buitoni, professora de Jornalismo na ECA-USP e de mestrado na Faculdade Cásper Líbero, autora do livro ´De Volta ao Quintal Mágico´ (Editora Ágora), sobre novo método de Educação Infantil "Na contramão da educação infantil voltada para o mercado de trabalho, na qual as crianças prematuras têm aulas de informática e inglês, estudam em escolas bilíngües, no que chamo de ?adultificação?, a minha aposta é na disseminação de uma pedagogia libertária. Aquela que valoriza as etapas da infância, para que a criança viva o seu tempo de brincar, que é a melhor forma de educar nessa fase. É o que se chama de ´educação orgânica´ ou ´democrática´. Para se ter uma idéia de como essa proposta é séria e baseada em estudos neurológicos e na ciência cognitiva, até uma escola municipal paulista, do bairro Butantã, implantou com sucesso esse sistema. Será um momento, portanto, de buscar novos caminhos." GASTRONOMIA E BALADAS Álvaro Garnero, empresário, proprietário dos restaurantes Café de La Musique, Peixaria Itaim, Blu, Bar Augusta "Aposto no conceito de dinners club, ou seja, um único espaço com restaurante, pista de dança... dá para jantar e dançar em volta das mesas ou onde preferir. As pessoas não querem mais ficar pulando de lugar em lugar, mas sim curtir bem apenas um. Na gastronomia, a tendência é a alimentação saudável e produtos orgânicos. O brasileiro está investindo cada vez mais na boa forma e procura comer bem, mas sem se sentir culpado ? como acontece com refeições pesadas e calóricas." Edgard Bueno da Costa, empresário, um dos sócios do Original, Pirajá, Astor, Brás e Lanchonete da Cidade "O estilo botequim vem crescendo e vai aumentar na área de bares. A aposta nesse ramo é o aumento expressivo do investimento na qualidade da cozinha, com ingredientes de primeira, receitas criativas e bem-elaboradas. Nesse conceito, fica de fora gente sem especialização, e entra o profissional de gastronomia, para coordenar a cozinha. Será o ano também da diversificação de produtos no mercado de cerveja, que se tornará mais dinâmico com a chegada ao Brasil de uma grande fabricante mundial, a Femsa, empresa mexicana, dona da marca Sol. A briga por espaço entre a Femsa e a Ambev, que até então dominava o mercado nacional, vai motivar o lançamento de novas cervejas e chopes, além do investimento na qualidade e diversidade. O consumidor será o maior beneficiado." Belarmino Fernande Iglesias, proprietário dos restaurantes Rubayat Na decoração, a grande mudança é a tendência de escancarar a cozinha, integrando-a ao restaurante para que os clientes vejam o trabalho. Vamos também inaugurar um restaurante só de peixes e frutos do mar, pois apostamos numa gastronomia saudável e na tendência da dieta mediterrânea, que segue essa linha. As frituras estão sendo deixadas de lado para oferecer opções sem gordura saturada. Inclusive no preparo dos pratos, substituímos a manteiga (que, quando frita, vira saturada)por azeite extra-virgem." DECORAÇÃO Vic Meirelles, paisagista "Os arranjos estarão bem soltos, sem muita regra e com misturas de flores e materiais que jamais apostaria, e até achava cafona, como chuva-de-ouro com copo-de-leite, lírio com rosa, antúrio com rosa, gérbera com estrelícia. O importante é surpreender, tirar o fôlego de quem vê. Com relação a materiais, vai ser o ano do vidro transparente e da flor em água. Os vasos serão gigantes, com mais de três metros de altura. A decoração de eventos e festas deverá ser simples, nada de rococó. E para uma festa ser boa, precisa ter bicha, pobre, socialite, artista, champanhe e, na falta, pinga mesmo! Muito rico junto é chato. Rico não sabe se divertir porque tem muita regra, muito ?popopó?, e isso não funciona." Roberto Dimbério, diretor da Casa Cor "A decoração vai dar uma guinada. Em vez da frieza do clean, os ambientes vão pedir um clima mais humano, confortável e prático. Materiais de demolição, de reaproveitamento estarão em alta, assim como peças recicladas ou feitas com o que iria para o lixo. Será o ano da decoração politicamente correta. Nessa humanização do ambiente, entram móveis antigos da família ou comprados em brechó. O importante será imprimir a personalidade, revelando a história do proprietário. Os espaços também estarão cada vez menos compartimentados, sem muitas paredes. A tendência forte será a integração, área de serviço com cozinha, etc. E os ambientes terão multifunções, ou seja, uma sala de jantar também servirá de escritório, um quarto também ganhará função de biblioteca, etc." BEM-ESTAR Patrícia Torres, coordenadora da área de bem-estar do Senac ? SP "As terapias vão se voltar às metodologias tradicionais e milenares. Pelo fato de não haver regulamentação nesse segmento, tem surgido vários tipos, sendo que alguns beiram o charlatanismo. Assim, pretendemos pesquisar e trazer outras técnicas da Tailândia, país que é referência em terapias baseadas na medicina oriental. Apostamos também na tendência da customização do bem-estar, que é adaptar tratamentos ao perfil da pessoa e ao seu estilo de vida. Criar um roteiro personalizado, com associação de nutrição, terapia corporal, cosmético manipulado e médico, se for o caso." Flávia Lippi, autora do livro ´Guia de Beleza Natural´, apresentadora do ´Repórter Eco´, da TV Cultura "Aposto na busca da qualidade de vida, na mudança real de hábitos do cotidiano para trazer equilíbrio. Será o momento de cada um descobrir maneiras de viver melhor, com mais plenitude. E qualidade de vida é fazer tudo o que nos faz sentir bem, seja no trabalho, no amor, na saúde. Equilibrar esses três itens será fundamental. A cada ano, mais gente passa a se preocupar com a preservação dos recursos naturais, consumindo-os de forma consciente ? e isso também tem tudo a ver com qualidade de vida. Em 2007, mais e mais pessoas vão se dar conta do perigo do aquecimento global e das suas dramáticas conseqüências."