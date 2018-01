Patos são achados mortos em parque

Ao menos 25 patos e marrecos que ficavam no lago do Parque Municipal Temístocles Marrocos Leite, em Pirassununga (SP), morreram entre o fim da semana passada e a última segunda-feira. Não foi esclarecido o motivo das mortes. Segundo o secretário de Cultura e Turismo do município, Roberto Bragagnolo, os outros animais - peixes, gansos e cisnes - não foram afetados. Técnicos da Cetesb coletaram amostras de água para análise.