Pássaros têm ganho ao viver perto do homem

Um estudo da Universidade do Colorado, nos EUA, concluiu que algumas espécies de pássaros têm um melhor rendimento reprodutivo quando escolhem áreas barulhentas, como poços de gás natural. Por conta do barulho dos compressores instalados, alguns predadores naturais, como o corvo-anão-do-oeste, são desencorajados a ficar perto do local. Das 32 espécies locais, apenas 21 se acostumaram com o ruído, tendo um desempenho reprodutivo superior que as demais.