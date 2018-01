Páscoa por um preço camarada

Todo ano, o Programa Alimente-se Bem, do Sesi/SP, realiza especiais temáticos nessas datas em que o calendário de festas encontra a gastronomia para render mesas fartas. Nesta Páscoa, as doceiras Isabela Suplicy, Pati Piva, Daniela Ajaj e Mariza Chuairi, a convite do Sesi/SP e do Comitê Feminino da Fiesp, desenvolveram receitas de sobremesas, seguindo os objetivos do programa. Criado em 1999, o Programa Alimente-se Bem tem como objetivo promover o conceito de aproveitamento integral e apropriado dos alimentos e pretende melhorar as condições de alimentação da população brasileira e também minimizar o quadro do desperdício. Para se ter uma idéia, 60% do lixo domiciliar é composto por comida. Isso representa, a cada ano, um volume de 26,3 milhões de toneladas de restos de alimentos desperdiçados. O motivo, muitas vezes, é falta de informação sobre as possibilidades de utilização, incluindo-se aí cascas, talos, folhas e ramas desprezadas. O Alimente-se Bem funciona da seguinte forma: cursos gratuitos são ministrados em cozinhas didáticas do Sesi/SP, com informações teóricas sobre os alimentos e a parte prática também. O programa está disponível em 29 municípios, com oferta de cursos em 40 unidades. Os doces elaboradas com exclusividade pelas convidadas - trufa de batata doce (Pati Piva), bolo de cenoura (Daniela Ajaj), cuscuz de ameixa (Mariza Chuairi) e panforte (Isabela Suplicy) - serão ensinados nos cursos gratuitos. Detalhes sobre as aulas estão no site do Sesi-SP e Senac. Aqui, confira três das quatro receitas de Páscoa do Alimente-se Bem. R$ 5,56 - Trufas de batata doce, da chef Pati Piva Ingredientes: leite condensado1/4 de lata batata doce cozida 1/2 xícaras(chá) nescau 3/4 xícara (chá) chocolate ao leite 1 1/2 xícara (chá) creme de leite fresco 5 colheres (sopa) Preparo: Esprema a batata doce e misture 60 gramas de nescau, misturando bem. Reserve. Derreta 50 gramas de chocolate ao leite, junte o creme de leite e o leite condensado. Acrescente este creme ao purê de batata doce e misture bem.Coloque a massa na geladeira até que fique bem firme. Faça bolinhas de aproximadamente 20 gramas e reserve. Derreta 120 gramas de chocolate ao leite em banho-maria. Esfrie o chocolate derretido em recipiente com água fria e banhe as bolinhas de batata doce. Em seguida, passe no nescau em pó e coloque em forminhas de papel. R$ 22,23 - Bolo de cenoura com casca de abacaxi, da chef Daniela Ajaj Ingredientes: farinha de trigo 3 1/2 xícaras (chá) açúcar 3 xícaras (chá) sal 1 colher (chá) bicarbonato de sódio 1 colher (sopa) canela 1 colher (sopa) óleo de soja 1 1/2 xícara (chá) ovo (ligeiramente batido)4 xerém de castanha 1 1/2 xícara (chá) aveia em flocos 1 xícara (chá) cenoura 2 xícaras (chá) suco de casca de abacaxi 3/4 xícara (chá) Recheio: ovo de chocolate meio amargo 750 g creme de leite 1 caixinha Preparo: Cozinhe a cenoura e faça um purê. Reserve. Peneire todos os ingredientes secos em um recipiente. Reserve. Bata no liquidificador o óleo e os ovos. Adicione aos ingredientes secos. Misture Bem. Por último junte o xerém de castanha, a aveia, o purê e o suco de casca de abacaxi. Misture Bem. Leve para assar em forma untada e enfarinha. Para o recheio, quebre uma das partes do ovo e reserve a outra. Em banho-maria, aqueça o creme de leite e junte o chocolate quebrado, derreta até ficar uma mistura homogênea. Não deixe ferver. Reserve. Para montar recheie a metade do ovo reservado com o ganache e feche o ovo com o bolo, previamente cortado na forma da casca. Gele por 10 minutos. Vire o ovo num prato de bolo e decore com os bombons do próprio ovo sem as embalagens. R$ 6,51 - Cuscuz de ameixa, da chef Mariza Chuairi Ingredientes: água 2 xícaras (chá) açúcar 1 3/4 xícara (chá) essência de baunilha 1 colher (chá) farinha de milho moída 1 1/2 xícara ameixa seca picada 1 xícara (chá) Calda: chocolate meio amargo 1 1/2 xícara (chá) leite 2 xícaras (café) Preparo: Misture a água, o açúcar e a baunilha e deixe ferver por cinco minutos. Junte a ameixa e misture bem. Acrescente aos poucos a farinha de milho, mexendo sempre. Cozinhe por 4 minutos. Unte levemente uma forma ou forminhas de empada, coloque a massa e leve à geladeira por 1 hora. Para a calda, dissolva 150 gramas de chocolate, em fogo baixo, acrescentando o leite aos poucos. Mexa bem até que a calda engrosse. Deixe esfriar. Desenforme o cuscuz, coloque a calda por cima e enfeite com raspas de chocolate.