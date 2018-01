Particulares cresceram sem controle

De 2002 a 2005, cresceu 35% o número de instituições, 42% o de professores e 56% o de cursos de ensino superior privado. As matrículas gerais cresceram 28%. O descompasso indica o rumo da expansão do setor e é apontado como o principal fator para a crise. Universidades têm de se preocupar com ensino, pesquisa e extensão. Centros universitários e faculdades não têm a exigência e, por isso, cobram mais barato. Nesse mesmo período, universidades perderam 1.770 docentes; centros e faculdades contrataram 29.251.