Parmalat contrata Hebe e distribui panfletos

Diante do risco de comprometer o lançamento da operação de abertura de capital, marcado para amanhã, os executivos da Parmalat Brasil, controlada pelo fundo Laep Investments, foram ágeis em tentar apagar, por meio de ações de marketing, os vestígios de soda cáustica e da água oxigenada identificados em parte do leite que distribuem. Sem revelar o valor gasto, a Parmalat contratou, em tempo recorde, a apresentadora Hebe Camargo para uma ação de merchandising em seu programa no SBT. Nas tabelas de referência com que as agências de publicidade trabalham, ela cobra um cachê de R$ 236 mil para falar sobre qualquer produto durante 60 segundos. Isso pode mudar em situações emergenciais. Detalhes sobre o tempo negociado não foram revelados. E, embora o Ministério Público Federal venha discutindo normas restritivas ao uso do merchandising em programas de auditório, como nesse caso, as regras estão em discussão. Sendo assim, Hebe poderá despender o tempo que quiser para falar sobre o leite contaminado. O teor do pronunciamento da apresentadora apóia-se na linha adotada pelo departamento comercial da companhia na carta aberta que também está distribuindo à população. São 2,2 milhões de panfletos que cerca de 2 mil promotores entregam em mais de 2 mil pontos-de-venda. A empresa enfatiza que apenas 1% do leite que processa viria das cooperativas que estão sob investigação. O texto repete o mesmo conteúdo que a Parmalat ressaltou em anúncios em forma de comunicado na televisão e nos jornais. A bomba do leite contaminado explodiu no colo da Laep (dona de 98% da Parmalat) na segunda-feira passada. O início das operações em bolsa da Laep será na quarta-feira. A previsão era de se levantar R$ 1 bilhão com a abertura de capital da empresa. Agora, ninguém no mercado arrisca prever o que acontecerá nesse lançamento.