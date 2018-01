Parceiro gay tem direito a plano

Funcionários do Executivo federal já podem incluir como dependentes, em seus planos de saúde, os companheiros do mesmo sexo, desde o fim do ano passado. A autorização consta da Portaria Normativa 1, de dezembro passado. Nela, está dito que são enquadrados como dependentes "o companheiro ou companheira de união homoafetiva, comprovada a coabitação por período igual ou superior a dois anos". Dessa forma, os funcionários dos diversos ministérios e autarquias federais já possuem um direito que só foi adquirido no início deste mês pelos empregados do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão administrativa do Judiciário foi saudada pelos defensores dos direitos dos homossexuais como um sinal positivo. Isso porque o STF julga processo movido pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), no qual é pedido que o regime jurídico das uniões estáveis seja estendido às relações homoafetivas. Anteontem, a procuradora-geral da República, Deborah Duprat, enviou ao STF um parecer favorável à demanda do governador. TRATAMENTO IGUAL Para o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, a extensão dos planos de saúde a parceiros do mesmo sexo apenas reconhece uma situação que já tem recebido esse tipo de tratamento no mundo inteiro. "Parece-me razoável que duas pessoas que vivem juntas, que compartilham despesas, tenham esse tipo de proteção mútua", disse. "É uma forma justa, correta, de tratar essa questão."