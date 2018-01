A Secretaria da Saúde do Paraná confirmou ontem que um macaco encontrado morto em Rio Bonito do Iguaçu tinha febre amarela. A 5.ª Regional de Saúde de Guarapuava investiga também se uma moradora do distrito de Entre Rios morreu vítima da doença. Outras duas pessoas da região tiveram sintomas de febre amarela.