Paraná cria dois parques estaduais

O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), assinou decretos, na manhã de ontem, criando dois parques estaduais e ampliando o território de outros dois. Com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também foi assinado um termo de cooperação técnica com o ministério para preparar o zoneamento ecológico-econômico do Estado até 2010. Entre 2000 e 2005, o Paraná derrubou 28.142 hectares de florestas e 87 hectares de restingas, segundo dados levantados pela ONG SOS Mata Atlântica. Uma das unidades criadas é o Parque Estadual de Palmas, no município de mesmo nome, na região sul do Estado. Ele terá 181 hectares, ocupando uma região de campos e florestas de araucária. No nordeste do Paraná, o município de Jaguariaíva ganha o Parque Estadual Vale Codó, com mil hectares, formado por vegetação de cerrado. Ele se unirá ao Parque Estadual do Cerrado, ampliado pelo decreto do governador em mais 1.489 hectares. Atualmente, tem 420,4 hectares. O Parque Estadual Pico Marumbi, que vai da região metropolitana de Curitiba ao litoral do Estado, teve mais 6.403,04 hectares acrescidos aos atuais 2.342,41 hectares. "Queremos fazer o zoneamento para colocar a cana-de-açúcar no solo que lhe é devido, para não ocupar terras férteis e faltar alimento", disse o secretário estadual do Meio Ambiente, Rasca Rodrigues. O zoneamento também deve prever outras fontes energéticas, incentivar o uso múltiplo das águas e orientar a expansão de plantas florestais. PREVENÇÃO A ministra lembrou que um projeto para proteção dos 7% de mata atlântica que ainda resistem no País, apresentado pelo ex-deputado federal Fábio Feldmann (PSDB-SP), precisou de 15 anos para ser aprovado. "Se o meio ambiente estivesse na cabeça das pessoas, na preocupação das pessoas de modo geral, duvido que demoraria tanto", disse Marina. Segundo ela, o governo está tentando corrigir erros do passado. "Mas é preciso também prevenir o erro", disse. "Que se evite fazer o que não se pode e não se deve fazer, e que se criem formas corretas para o que se pode fazer." NÚMEROS 1 mil hectares é o tamanho do novo Parque Estadual Vale Codó, formado por vegetação de cerrado. Ele se unirá ao Parque Estadual do Cerrado, que tinha 420,4 hectares e ganhou mais 1.489 hectares 28 mil hectares é a área de florestas derrubadas no Paraná de 2000 a 2005, segundo a ONG SOS Mata Atlântica