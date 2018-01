Para usar até na chuva

Multicoloridas, com estampas de todos os tipos - onça, joaninha, listas, xadrez, flores -, curtinhas ou de cano longo, as galochas vieram para ficar. Muito além dos modelos utilitários usados por açougueiros, funcionários de supermercados, jardineiros e afins, as botas fashion de borracha são assinadas por marcas de luxo, como Burberry, Marc Jacobs, Chanel, Pucci e Courrèges. Por aqui, assim que aparecem nas lojas, somem da prateleiras feito pão quente! Mas muita atenção. Nada básicas, as galochas pedem jeans skinny ou leggings, bem justinhas ao corpo. 1 A grife de acessórios e sapatos Schutz lançou galochas nas cores preto, bege e vermelho, por R$ 345,00 cada, à venda na loja do Shopping Iguatemi, tel: 3032-7898 2 Flores pinceladas nesse modelo da Doc Dog, por R$ 350,00. Al. Lorena, 1998, Jardins, tel: 3063-3343 3 Básica, da Melissa, por R$ 99,90, à venda na Galeria Melissa. R. Oscar Freire, 827, Jardins, tel: 3083-3612 4 Divertidas, com estampa de oncinha e cerejas ou joaninhas, da Princess, por R$ 338,00 cada. Na R. Oscar Freire, 970, Jardins, tel: 3083-4800 5 Com estampa de xadrez miúdo, fácil de coordenar, por R$ 260,00, da loja Madri. R. Oscar Freire, 329, sala 2, tel: 3083-2719 6 Flores em tons de rosa no modelinho romântico, por R$ 350,00, da Doc Dog. Al. Lorena, 1998, Jardins, tel: 3063-3343 7 Xadrez, como pede a moda de inverno, por R$ 260,00 na loja Madri, R. Oscar Freire, 329, sala 2, tel: 3083-2719