Para UNE, manifestações são partidárias

A União Nacional dos Estudantes (UNE) atribuiu as invasões e os protestos pelo fim do projeto de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) a grupos liderados por partidos políticos, principalmente PSTU. "Quem está contra o Reuni é um grupo que defende uma opinião conservadora de não ampliação da universidade pública e estão defendendo de forma absolutamente autoritária", diz. "Isso é manifestação de partidos políticos minoritários que tentam manter influência sobre as lideranças estudantis", complementa. Apesar de manifestar-se favorável ao projeto do governo, a UNE entregou ao Ministério da Educação (MEC) um pedido de adiamento do prazo para que as instituições entreguem suas propostas. "Queremos que haja mais tempo para que os estudantes de cada faculdade possam discutir internamente o que vai ser apresentado, para fazer um bom Reuni", diz. As divergências entre a diretriz do movimento nacional e alguns grupos locais de alunos e sindicatos de professores ficaram claras anteontem na votação do projeto na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Após a aprovação da proposta, discutida internamente desde julho, houve briga entre alunos contrários ao projeto e representantes da UNE. O Reuni foi aprovado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais (Andifes). Segundo o presidente da entidade, Arquimedes Cilone, o MEC aceitou as modificações propostas pelos reitores, como a permissão para o crescimento das instituições em até 50% - o projeto inicial ia até 20%. "O Reuni é um avanço, as universidades sempre quiseram um projeto de desenvolvimento sustentável." De acordo com ele, a meta de 18 estudantes por professor, proposto pelo Reuni, é pertinente, já que considera apenas estudantes de graduação. "O parâmetro internacional é de 16 por aluno, incluídos os de graduação e de pós", explica. Para o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e especialista em educação superior Alípio Casali, o plano tem "boas intenções", mas também tem problemas no modo como está sendo operado. Para ele, o Reuni pode criar expectativas irreais nas universidades, que podem fazer planos de expansão ousados e depois não conseguir verbas suficientes do MEC. "Mesmo assim, acho que as críticas são injustas. O governo tem o direito de cobrar metas das universidades", afirma.