Para provar e palpitar

Vai ser dada a largada para o maior festival gastronômico do País. Começa nesta terça-feira e se estende até 20 de maio, a segunda edição do Brasil Sabor 2007, evento promovido pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) que reunirá aproximadamente 1.500 restaurantes em 25 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, envolvendo cerca de 150 cidades. ] Como na primeira edição, os restaurantes participantes oferecerão, a preços diferenciados, um prato específico para o evento. O público poderá participar com duas ações no Portal Brasil Sabor. A primeira delas é uma votação, que vai escolher as receitas para compor o Livro de Receitas do Brasil Sabor 2007. A segunda é um Concurso Cultural Brasil Sabor. O autor da frase mais criativa que associe turismo com gastronomia leva uma viagem de presente. Em São Paulo, o Chácara Santa Cecília (R. Ferreira de Araújo, 601, 3034-3910)é um dos restaurantes participantes. Para este ano, a chef Tania Carneiro Novaes preparou um prato - que passa a integrar o novo cardápio da casa - que simboliza a mistura da cultura gastronômica do Brasil: a moqueca de banana com costela de tambaqui. Além do Brasil Sabor, outros festivais movimentam a cidade. No Alferes (R. Graúna, 87, 5531-2908, até o dia 21 de abril, será realizado o ?Festival da Inconfidência Mineira?, com quitutes tradicionais das Minas Gerais. Em menu fechado para duas pessoas - que inclui entrada, prato principal e sobremesa - o bar apresenta o cardápio típico da região, por R$ 44. Quem escolher uma das opções de pratos do menu ganhará ainda duas doses da puríssima cachaça da casa. Já o Obá Restaurante (R. Melo Alves, 205, 3086-4774), conhecido por celebrar as principais festas populares dos países que homenageia (Tailândia, México, Brasil e Itália), vai realizar um festival inspirado no Songkran, tradicional ano-novo tailandês. Lá, a festa se realiza entre os dias 13 e 15 de abril, mas no restaurante vai até o dia 22, em todos os jantares e nos almoços de finais de semana. É que no dia 18 há outra data importante a se comemorar: o segundo aniversário do Obá. Assim como em todos os festivais realizados no restaurante, entre eles o mexicano Dia dos Mortos e o brasileiríssimo Dia de Iemanjá, o Obá será todo ambientado com decoração típica. Na terça, 17 de abril, os clientes poderão provar um menu-degustação com 12 pratos. O preço do jantar completo é R$140 mais 10% de serviço, com manobrista incluso - é necessário fazer reserva. Frango ao molho pardo do Festival Inconfidência Mineira do Alferes Ingredientes Coxa e sobrecoxa de frango 300g alho 2 dentes sangue de frango 100ml cebola inteira 1 sal a gosto água 400 ml Preparo Cozinhar a coxa e a sobrecoxa de frango por 30 minutos com sal. Colocar a sobrecoxa e coxa cozidas em uma panela e refogar com o alho, cebola picada. Alguns minutos depois, acrescentar água, o creme de cebola e o sangue de frango. Deixar cozinhar por 20 minutos e servir. Acompanha: Arroz, Couve e angu. Moqueca de Banana com Costela de Tambaqui do Chácara Santa Cecília para o Brasil Sabor 2007 Ingredientes bananas da terra, cortadas ao meio, grelhadas 340ml pimentão verde 1 pimentão amarelo 1 pimentão vermelho 1 costela de tambaqui 1kg sal a gosto limões 2 cebola média ralada 1 pimenta do reino 1 pitada farinha de trigo 1 xícara (chá) manteiga de garrafa 3 colheres (sopa) azeite de dendê 1 colher (sopa) leite de coco 1/2 xícara de chá tomates sem pele e sem sementes 2 castanha de caju (xerém) 1 porção óleo para fritura Preparo Costela de tambaqui: tempere as costelas de tambaqui com limão, sal e pimenta do reino. Passe as costelas na farinha de trigo e frite-as em óleo bem quente. Moqueca: colocar em uma panela: manteiga de garrafa e cebola ralada. Deixe dourar um pouco. Acrescente os pimentões picados em cubinhos pequenos e os tomates até conseguir um refogado. Acrescente azeite de dendê e o leite de coco, mexendo até reduzir. Chapear as bananas em uma frigideira e separar. Pla Gung Mapraow Krut Do Obá Restaurante Ingredientes camarões pequenos, limpos 100g (15 camarões) açúcar de palmeira ou mascavo uma pitada grande molho de peixe 1 colher (sopa) coco seco ralado 1 xícara cebola roxa fatiada 1 capim limão finamente fatiados 2 talos folhas de hortelã, manjericão e coentro um molho raspas de limão 1 pimenta vermelha cortada em finas tiras 1 marinada 1 colher dente de alho 1 sal 1 pitada pimentinhas verdes cumari 4 suco de limão 1/2 colher suco de mexerica 1/2 colher Preparo Marinada: bater o alho, o sal e as pimentas no pilão até fazer uma pasta fina. Transferir para um prato fundo grande e misturar os sucos de limão e mexerica. Agregar os camarões e amassar um pouco na marinada para que todos os camarões entrem em contato com a marinada. Deixar uns 8 minutos nesta mistura para que os camarões fiquem ?curados? como acontece com o ceviche. Salada: agregue o açúcar de palmeira e o molho de peixe à marinada , que agora deve ficar amarga, salgada, apimentada e doce. Juntar o coco ralado misturando bem. Juntar o resto dos ingredientes reservando um pouco de raspa de limão e de pimenta fatiada para decorar. Montagem: distribua em uma travessa as bananas, por cima coloque a moqueca e ao lado disponha as cotelas de tambaqui já fritas. Salpicar salsinha picada e castanhas de caju para finalizar. Sirva bem quente acompanhado de fatias de limão. Langostins Crocantes Chef Rougui Dia O Petrossian, de Paris O restaurante Galani, do hotel Caesar Park São Paulo Faria Lima (Rua das Olimpíadas, 205, telefone 3049 6622), traz pela primeira vez ao Brasil a chef francesa Rougui Dia, do Petrossian, de Paris, para dois jantares. Os eventos serão realizados nos dias 17 e 18 de abril, a partir das 20h. A chef Rougui Dia, de origem senegalesa, assumiu o Petrossian em 2005, após ter trabalhado com Sebastian Faré. O jantar com harmonização de vinhos custará R$ 280, por pessoa. Reservas pelo telefone 3049-6601. Ingredientes lagostins 40 dill a gosto mini rúcula a gosto pacote de massa kadaïf 1/2 cominho, sal e pimenta a gosto vinagrete de coco e cominho: vinagre balsâmico 20g cominho torrado 2 pitadas leite de coco 40g azeite de oliva 50g extrato de coco 3 gotas sal e pimenta a gosto vinagrete de cenoura: suco de cenoura 110ml xerés 5g cominho em pó 2g coentro em grão 2g maizena 10g Preparo Lagostins: limpar os langostinos. Envolvê-los com dill cerifólio,cominho, sal e pimenta e a seguir com a massa. Fritar por dois minutos. Reservar. Vinagrete de coco e cominho: misturar todos ingredientes . Reservar. Vinagrete de cenoura: mistutar todos ingredientes. Reservar. Montagem: colocar a mini rucula no fundo do prato rodeada de uma colherada da vinagrete de cenoura. Dispor 4 lagostins em forma de cruz sobre a salada. Molhar os lagostins com a vinagrete de coco e cominho. R$ 1,61: Crepe com calda de café Ontem foi Dia Internacional do Café. Para comemorar,uma receita feita com a bebida. O Programa Alimente-se Bem é uma iniciativa do Sesi/SP. Na capital, os cursos são oferecidos nas unidades Sesi do Ipiranga ( 6163-2747), do A.E. Carvalho (6280-2366), da Vila Leopoldina (3832-1066) e do Catumbi ( 6291-1444) Ingredientes Abóbora ralada 8 xícara (chá) açúcar 2 xícaras (chá) cravo-da-Índia 8 ovo 2 água 1 xícara (chá)farinha de trigo 1 xícara (chá) açúcar 1/2 xícara (chá) óleo 1/2 xícara (chá) água 1 xícara (chá) café em infusão 1/2 xícara (chá) Preparo Faça um doce com a abóbora, o açúcar e o cravo-da-índia. Deixe apurar bem. Reserve. Bata no liquidificador os ovos, a água, a farinha de trigo, o açúcar e o óleo. Com esta massa, faça os discos de panqueca em frigideira levemente untada com óleo. Reserve. Para a calda, junte a água, o açúcar e o café e deixe apurar até formar uma calda rala. Deixe esfriar. Recheie os discos de panqueca com o doce de abóbora e cubra a calda de café. Sirva frio. Dica: Experimente também com recheio de doce de casca de maracujá. Indicação de hoje JAPÃO À BRASILEIRA De hoje até dia 22 de abril Mercado Municipal Rua da Cantareira, 306. Grátis Promovido pela Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, com co-realização da Fundação Japão em São Paulo (Japan Foundation), o Japão à Brasileira irá levar ao Mercadão workshops de culinária, exposições, shows e oficinas culturais abertas ao público. Informações e inscrições pelo email: contato@japaoabrasileira.com.br. Detalhes: 3141-0110