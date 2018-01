Para pessoas únicas

André Apasse: O estilista foca suas criações femininas na numeração do 44 ao 58. As roupas vão da linha casual até o chique, incluindo jeans, tricô e peças de alfaiataria. Entre os materiais, seda pura, chiffon, xantungue e viscolycra. Um poncho de seda custa R$ 686, e um jeans com lycra, R$ 296. Apasse faz peças em sintonia com a moda, para mulheres que não se enquadram no padrão das passarelas. R. João Cachoeira, 1.523, Itaim Bibi, tel.: 3845-6654 e mais quatro endereços. Calçados Opananken: Esta marca de Franca, São Paulo, tem diversas linhas. Para diabéticos, fazem calçados com couro supermacio, sem costuras internas aparentes. Há uma necessidade especial porque, dependendo do grau da doença, o paciente perde a sensibilidade dos dedos dos pés, então precisa de sapatos mais confortáveis. As palmilhas de poliuretano injetado são anatômicas e flexíveis, e têm forro de couro Vacum para absorver bem o calor e a umidade. Já para as gestantes, cujo peso do corpo fica desequilibrado por causa da barriga, criaram uma linha anatômica de sapatos e sandálias com três centímetros de salto, solução para prevenir quedas e inchaço nos pés. Tanto os modelos para grávidas como para diabéticos custam em torno de R$ 169. Há ainda sapatos da linha Leticia, antiestresse, com salto de 8,5 centímetros, feitos de napa e disponíveis em várias cores. A Binne Calçados é uma das lojas que vendem a marca: Shopping Center Norte, tel.: 6222-2655 e outros endereços. Casa Eurico: Tem diversos estilos de sapatos femininos, com numeração do 40 ao 43. Há modelos sociais, esportivos e casuais. Uma das novidades são as sandálias de verão Vizzano by Ana Hickmann. Também é possível comprar pelo site www.eurico.com.br, que ainda traz dicas sobre cuidados com os pés e sapatos. R. Oscar Freire, 550, tel.: 3061-3050, e Av. Jandira, 49, Moema, tel.: 5055-8277. Criações Ribeiro: Tradicional, essa casa está no mercado há 32 anos, no mesmo endereço. A especialidade são os sapatos ortopédicos feitos sob medida, com materiais como couro alemão e pelica, para quem tem pés menores ou maiores do que o padrão. A numeração vai do 30 ao 44, para mulheres, e do 35 ao 47, para homens. Também confeccionam modelos especiais para quem tem esporão ou é diabético, ou ainda para casos de encurtamento da perna. Entre os modelos, há sandálias, sapatênis e calçados convencionais, que podem ter palmilha embutida. Um detalhe importante: reproduzem qualquer modelo que a pessoa leve à loja. Os preços variam de R$ 350 a R$ 490. R. Cincinato Braga, 573, Bela Vista, tel.: 3284-0220. GG Store: Roupas esportivas e sociais, biquínis, maiôs e pijamas fazem parte do estoque da loja, que é voltada para homens, mulheres e adolescentes muito altos ou gordinhos. Para elas, a numeração vai do 48 ao 62 e, para eles, do 50 ao 70. Têm roupas íntimas, desde o casual até modelitos sensuais como espartilhos e cintas-ligas. Há tailleurs, terninhos, saias e camisas femininas. As blusas custam a partir de R$ 29,90, e as camisas masculinas de microfibra, R$ 49,90. R. Domingos de Moraes, 421, tel.: 5084-3873, e R. Serra de Bragança, 344, Tatuapé, tel.: 6941-6942. Kauê Modas: Roupas em tamanhos especiais. A numeração feminina vai do 46 ao 60, e a masculina, do 50 ao 70. A maioria das peças é de fabricação própria, e o restante é composto por várias marcas. O forte são as roupas para o dia-a-dia. Para eles, há jeans, camisas, camisetas e moletons. Para elas, há vestidos estampados, jardineiras, macaquinhos, bermudas, blusas de viscolycra, malha e outros materiais. Uma camiseta feminina baby look de algodão custa R$ 39, e um jeans masculino sai por R$ 52. Um jeans feminino com lycra custa R$ 62. No mesmo local, fica a ponta de estoque com peças a partir de R$ 10. R. Silva Pinto, 426, Bom Retiro, tel.: 3224-8650 e mais endereços. Kila Calçados Femininos: Orlando Batista Pereira faz sapatos finos sob encomenda há 36 anos. A procura é grande por sandálias para noivas e madrinhas: geralmente leva-se o mesmo tecido da roupa para a confecção do sapato. A numeração vai do 31 ao 41, incluindo metade dos números (por exemplo: 35,5). Há ainda uma linha esportiva com materiais como camurça, pelica, napa, verniz, entre outros. O conforto desses sapatos artesanais é citado como um dos grandes diferenciais. Um sapato sem plataforma, de pelica ou tecido, custa R$ 660 em média, e o prazo de entrega é de dez dias úteis. Também cobrem de tecido modelos como Chanel liso, serviço que custa R$ 210. R. da Consolação, 3.153, Jardins, tel.: 3081-1416. Loony Jeanswear: Loja e fábrica, cria jeans para todos os gostos, faixas etárias e biotipos. A numeração feminina vai até o 48, e a masculina, até o 52. Há jeans com cintura alta, média e baixa. Também bermudas, coletes, jaquetas e shorts. Mas há também modelos trabalhados com bordados, adereços, tecidos e outras aplicações. Para os adolescentes, uma linha especial com minissaias, shorts e calças cigarrette. Também têm conjuntos coordenados de calças e jaquetas, ou coletes. Em média, as calças jeans custam R$ 76,90. R. Silva Teles, 299, Brás, tel.: 6692-7342; R. Oriente, 679, Brás, tel.: 6695-3598 e R. José Paulino, 190, Bom Retiro, tel.: 3331-1009. Paloma Herrera: Nesta loja, é possível se vestir da cabeça aos pés. A estilista Paloma Herrera estudou design e debruçou-se sobre a questão de como criar o melhor tipo de sapato para quem tem problemas como joanete. Há 15 anos, ela fabrica calçados artesanais com a ajuda da mãe, Marlei Herrera. A numeração vai do 31 ao 42. Há desde a linha clássica, forrada de pelica, até sandálias de festa, Chanel e sapatos de cetim, camurça ou com cristais Swarovski. O preço dos sapatos varia de R$ 130 a R$ 200. Também oferece roupas em tamanhos especiais, do 40 ao 52. Há tanto peças de fabricação própria como de outras marcas. Entre as peças, terninhos, tailleurs e malharia. Uma camisa de seda custa a partir de R$ 89. Av. Angélica, 1.620, Higienópolis, tel.: 3661-7097. Há uma ponta de estoque com peças de coleções passadas a partir de R$ 10, na Pça. Amadeu Amaral, 94, Bela Vista, tel.: 3287-8637. Perere: Há 12 anos, a marca desenvolve uma linha própria de calçados para diabéticos, com orientação do ortopedista Marco Antonio Guedes. Os modelos são acolchoados, têm biqueiras amplas e costuras internas bem protegidas, o que proporciona estabilidade para andar. Os sapatos de couro ou nobuk custam a partir de R$ 240. Também vendem marcas importadas como a americana Natural Step, cujos sapatos de couro custam a partir de R$ 335. Há modelos específicos para joanetes, dedo encavalado e para quem tem um pé maior que o outro. A numeração começa no 33, sem limite máximo. R. Mourato Coelho, 1.407, V. Madalena, tel.: 3814-4313.