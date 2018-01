Para orientar famílias, associação e livro infantil

"O Alzheimer rouba aos poucos a pessoa que a gente ama mas, ao mesmo tempo, ela permanece ali", descreve Yone Beraldo. Por 12 anos, ela viu a doença apagar a memória da mãe. No início, Yone sofria muito porque não compreendia exatamente o que estava acontecendo. A experiência causou uma revolução em sua vida. "Cuidar de alguém com Alzheimer é um privilégio. Nem todo mundo tem a oportunidade de se doar totalmente." Na Associação Brasileira de Alzheimer (www.abraz.com.br), Yone ajuda pessoas que passam pela mesma situação. "Informação é muito importante", diz. Cerca de 800 pessoas colaboram com o trabalho da Abraz no País. Estima-se que cerca de 1,2 milhão de brasileiros vivem com a doença. Aos 65 anos, 1,4% das pessoas desenvolvem um quadro demencial. A porcentagem dobra a cada cinco anos. Chega a 25% dos idosos com mais de 85 anos de idade. O Alzheimer causa mais da metade desses casos de demência. A perplexidade da família torna-se ainda mais inquietante nas crianças. Muitas vezes, ninguém explica a elas o que está acontecendo. Pensando nisso, a autora de obras didáticas Renata Paiva escreveu um livro infantil intitulado A vovó virou bebê. Com a ajuda da Abraz, Renata descreveu o itinerário da doença em uma linguagem acessível para as crianças. A ideia é simples: muita coisa pode ser feita para melhorar a vida de uma pessoa com a doença e todos na família - também as crianças - podem ajudar. ALTERNATIVAS "Enquanto não há tratamentos farmacológicos efetivos, podemos investir nos neurônios não afetados pela doença." O gerontologista Jader Andrade, do Centro de Vivência Hiléa, define assim as abordagens alternativas para promover o bem-estar de quem tem a doença. No Hiléa, exercícios físicos e cognitivos, além de atividades artísticas e musicais, integram o dia a dia dos idosos. Há até mesmo uma praça decorada como um centro urbano antigo, com barbearia, mercearia, cinema, loja de tecidos e livraria. Não se pretende que os idosos voltem no tempo: os relógios da praça marcam ostensivamente a data atual. "Cria-se uma situação confortável pelo reconhecimento de objetos e lugares conhecidos", explica Andrade. Wagner Gattaz, do Instituto de Psiquiatria da USP, formula uma hipótese para o sucesso da abordagem não farmacológica: "Exercícios cognitivos aumentam a concentração da enzima fosfolipase A2, que exerce um papel neuroprotetor." O sociólogo americano John Zeisel, uma das maiores autoridades mundiais no assunto, explica que a promoção da autonomia deve ser o principal objetivo do cuidador. "A tendência da família é fazer tudo", afirma Zeisel. "Devemos manter a maior independência possível."