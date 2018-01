''Para mim o programa é maravilhoso''

Cantor, percussionista e fabricante de instrumentos musicais em São Paulo, José de Souza Pereira, de 48 anos, é também cadastrado do programa de benefícios Beta Plus, da Bayer Schering Pharma, que atende pessoas com esclerose múltipla usuárias do medicamento betainterferona 1b, fabricado na empresa e distribuído pelo Sistema Único de Saúde. "Para mim está sendo maravilhoso", diz Pereira. "Eu consegui, por meio do meu médico, que me deu o telefone. Liguei, agendei, a enfermeira Ivone foi à minha residência, fez uma visita, aí me inscrevi. Na verdade, eles mandam tudo: aplicador, as agulhas, álcool, estojo, a malinha para quando for viajar." Segundo Pereira, as visitas foram agendadas após telefonema no 0800 da empresa. No primeiro encontro, a enfermeira recolheu dados pessoais e diagnóstico. "Daí por diante, de tempos em tempos, eles vêm. Também mandam um caderno para anotações de como está usando, ligam para saber como está sendo o procedimento", continua. A enfermeira também pergunta sobre o estado de saúde e faz anotações, diz Pereira. "Não sei se tem algo comprometedor. Para mim, o remédio está funcionando, a doença deu uma estabilizada. Não me importo com pesquisas." O historiador Roberto Leão Filho, de 35 anos, que vive em Fortaleza (CE), sofre de asma desde a infância e cadastrou-se no programa da GlaxoSmithKline para ter desconto de 50% no remédio recomendado, cujo preço, para a dose de 250 mcg, pode chegar a R$ 93,90 nas farmácias. Segundo Leão, que forneceu dados pessoais e de saúde para o cadastro, o abatimento faz diferença no seu orçamento. "Acredito que o preço com desconto seja o real e o programa sirva para auxiliar o laboratório na formação de um completo banco de dados dos pacientes." Com um anúncio discreto em jornais de grande circulação, sem logotipos ou algo que permita identificar a empresa, a Merck Serono tem convocado mulheres com dificuldades para engravidar para o programa Acesso, que dá até 50% nos medicamentos usados para reprodução assistida e o mesmo abatimento para consultas. Também o site Quero ter um Filho e os próprios médicos podem convocar as interessadas. Para ingressar, no entanto, é necessário preencher um formulário com dados pessoais e enviar a uma empresa contratada pelo laboratório, que analisa a documentação para liberar o desconto. Um dos requisitos é a condição socioeconômica. "Estamos fazendo um projeto social e dando oportunidade para casais que não podem arcar com os custos de um tratamento de infertilidade", justifica Selmo Geber, da Clínica Origem, de Belo Horizonte. Desde que entrou no projeto, a clínica atendeu cerca de 3 mil casais com os descontos do Acesso. "Não temos vínculo com o laboratório, apenas acompanhamos o desconto."