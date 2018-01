Para eles, os anjos da guarda existem, sim

Todo mundo conhece o ditado de que o cão é o melhor amigo do homem, mas nem sempre podemos dizer que o homem retribui esse carinho. Cansamos de ver animais soltos pelas ruas ou maltratados por crianças, jovens e adultos que muitas vezes se divertem fazendo maldades com os bichos. Ou os abandonam para se livrar do que encaram um problema. Os gatos também não escapam dessas crueldades. É comum encontrar por aí bichanos que sofreram algum tipo de agressão ou abandonados pelos antigos donos. Mas se o gato tem sete vidas e os famosos vira-latas abandonados sobrevivem nas grandes cidades, parte desta sorte deve ser atribuída aos amantes de animais de estimação, que, ao contrário daqueles que se divertem com a dor dos bichos, se esforçam para conseguir cuidar dos pets e arrumar um lar para que eles vivam em paz. Para Valéria da Silva Alves, a solidão e a depressão despertaram a vontade de ajudar os bichos. A tecnóloga em oftalmologia resolveu adotar um filhote nas feirinhas de adoção, por acreditar que a raça não importava. Depois do primeiro cão, adotou mais três e decidiu trabalhar em favor dos animais. Começou a resgatar os bichos que encontrava pelas ruas e até criou um hotelzinho em sua casa para que os amigos deixassem seus animais de estimação. Mas, no Natal, um final triste acabou fazendo com que ela abandonasse a idéia de resgatar os bichos: um cão muito doente entrou em sua casa e se sentou sobre os seus pés quando ela abriu a porta para atender uma amiga. ?Ele me pediu ajuda. Mas, depois, foi preciso sacrificá-lo, pois estava com cinomose (uma doença viral infecto-contagiosa). Eu tive de tomar a decisão mais difícil da minha vida.? Andrea Podolski , coordenadora do grupo Bicho no Parque, explica que a ajuda sempre é bem-vinda, mas é preciso entender que as pessoas não podem deixar de lado as suas vidas. ?Muitos resgatam bichos e nos ligam para recolhermos. Não fazemos isso. Todas as entidades estão trabalhando no seu limite e uma adoção leva um certo tempo. Quem recolhe e quer ajudar precisa manter o animal até que seja doado.? Além disso, as ONGs mal conseguem se manter. A Bicho no Parque, por exemplo, vende calendários com as fotos dos animais que ajudou para comprar medicamentos e tratar os bichos.