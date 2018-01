Para ele, a medalha do ?Ricardão?

Mulheres conquistaram mais muitos direitos. Mas, quando o assunto é traição, os homens ainda têm larga vantagem, principalmente no papel de amante. De acordo com as pesquisas de Mirian Goldenberg, a versão masculina nos relacionamentos extraconjugais continua sendo o popular ?Ricardão?. Ao contrário das mulheres, ele é muito valorizado. ?O Ricardão é aquele que teve sucesso em conquistar uma mulher casada. Quem é estigmatizado é o marido traído. Poucos homens aceitam a posição desvalorizada de amantes de mulheres casadas.? E, quando o fazem, gostam de tirar proveito da situação, afirmando-se como homens ´irresistíveis?. Não é difícil encontrar homens que só aceitam o papel de ?Outro?, caso também mantenham um relacionamento ?oficial?.Mas, em defesa do sexo masculino, Mirian garante que eles estão mudando. ?Encontro cada vez mais homens que buscam uma relação de igualdade, de respeito, de amizade?, afirma. E faz um convite de reflexão às mulheres. ?Também é um peso para os homens terem de cumprir o papel do provedor, do protetor, do forte, do poderoso, de alguém que não pode mostrar suas fraquezas ou imperfeições?. Ainda assim, não há como negar: a ?roupa? de ser o outro, socialmente, é muito mais ?confortável? para os homens.