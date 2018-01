Para efeito estufa, ''guarda-sol''

Só a injeção frequente de partículas na atmosfera para refletir a luz do Sol - no caso, mais de 1 milhão de toneladas de enxofre - ou a instalação de objetos em órbita para bloquear a radiação solar reverteriam o aquecimento global ocorrido desde a revolução industrial ainda neste século, diz estudo na revista ?Atmospheric Chemistry and Physics Discussions?. Os autores, da Universidade de East Anglia, Reino Unido, avaliaram opções de geoengenharia - propostas de manipulação deliberada e em larga escala do meio ambiente - para combater o aquecimento global. Eles calcularam que posicionar guarda-sóis exigiria a cobertura de uma área inicial de 4,1 milhões de km² para bloquear 1,5% da radiação solar e compensar o excesso de CO2 na atmosfera.