Para economizar: veja os dias de ingressos mais baratos nos cinemas de SP

Quem não gosta de pegar um cineminha e ainda pagar barato por isso? Nas salas de projeção na cidade de São Paulo, os dias mais baratos variam de acordo com o local. Para facilitar a vida de quem quer gastar menos, mas não quer abrir mão do lazer, o É Grátis fez um levantamento sobres os ingressos mais baratos em cada unidade, levando em consideração as informações fornecidas para filmes em 2D, nas salas consideradas mais simples. Confira:

- Cinemark

- Shopping Aricanduva: nas quartas, inteira por R$ 18

- Shoppings Boulevard Tatuapé, Metrô Tatuapé, Center Norte e Interlagos: nas segundas, inteira por R$ 8

- Shoppings Central Plaza, Metrô Tucuruvi e Tietê Plaza: nas quartas, inteira por R$ 19

- Shoppings Iguatemi e Cidade Jardim: nas quartas, inteira por R$ 27

- Shoppings Cidade São Paulo, Pátio Paulista e Eldorado: nas quartas, inteira por R$ 25

- Lar Center: nas segundas e quartas, inteira por R$ 11

- Shoppings Market Place e Pátio Higienópolis: nas quartas, inteira por R$ 24

- Shopping Metrô Santa Cruz: nas quartas, inteira por R$ 22

- Shopping Mooca Plaza: nas segundas, inteira por R$ 9

- Raposo Shopping: nas quartas, inteira por R$ 15

- Shopping D: de segunda a quarta, inteira por R$ 10

- Shopping SP Market, nas quartas, inteira por R$ 20

- Shopping Villa Lobos - nas quartas, inteira por R$ 23

Caixa Belas Artes

Na segunda, inteira por R$ 18 e trabalhador paga meia-entrada apresentando carteira de trabalho.

Cinépolis

- Mais Shopping: nas segundas, terças e quartas todos pagam R$ 8

- Shopping Metrô Itaquera: nas quartas, inteira por R$ 18

- Shopping JK Iguatemi: nas quartas, inteira por R$ 39

Playarte

- Bristol (Shopping Center 3): nas quartas, inteira por R$ 20

- Shoppings Plaza Sul e West Plaza, nas quartas, inteira por R$ 16

- Esplendor (Shopping Pátio Paulista): nas quartas, inteira por R$ 30

- Marabá (Av. Ipiranga): nas quartas, inteira por R$ 14

UCI

- Shopping Santana Parque: nas segundas, inteira por R$ 13

- Shoppings Jardim Sul e Anália Franco: nas segundas, inteira por R$ 11

Kinoplex

- Unidades Itaim e Vila Olímpia: nas quartas, inteira por R$ 27

Espaço Itaú

- Rua Augusta: nas terças, inteira por R$ 22; de segunda a quinta, aniversariantes do mês têm desconto de 50% no seu ingresso e no do acompanhante

- Shoppings Frei Caneca e Bourbon/Pompeia: nas quartas, inteira por R$ 24; de segunda a quinta, aniversariantes do mês têm desconto de 50% no seu ingresso e no do acompanhante

Cinearte

- Livraria Cultura, de segunda a quarta, inteira por R$ 20

Reserva Cultural

- Avenida Paulista: de segunda a quinta, inteira por R$ 26, até as 17h

Cineflix

- Shopping Cantareira: nas terças, todos os ingressos por R$ 11

Moviecom

- Boa Vista Shopping e Shopping Penha, nas segundas, inteira por R$ 13

Centerplex

- Shopping Lapa - de segunda a quarta, inteira por R$ 20

Cinesala

- Pinheiros: nas segundas, inteira por R$ 20

Cine Araújo

- Multiplex Shopping Campo Limpo, inteira por R$ 16 durante todos os dias

Confira os filmes em cartaz nos cinemas de São Paulo.