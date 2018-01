Para diretor de Farmanguinhos, não é só uma questão econômica

O diretor de Farmanguinhos, Eduardo Costa, discorda da avaliação que trata os preços dos antiaids feitos no País só como questão econômica. Atribui preços baixos ao dumping, diz que valores apresentados em compras globais nem sempre são reais e arremata: "O preço do produto brasileiro é o do seguro da população. Laboratórios oficiais não visam lucro." Para ele, não há como comparar preços dos laboratórios oficiais com os ofertados nos fundos rotatórios porque o valor cobrado pelas empresas para organismos internacionais é diferente do que é apresentado no varejo. "É uma conta errada. Esses fundos recebem principalmente o excedente da produção. É uma forma que empresas têm para fazer uma espécie de promoção." Para Renata Reis, da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, os argumentos são convincentes, mas não excluem a necessidade de olhar mais crítico para o que ocorre na produção local.