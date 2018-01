Para cair na folia

A fantasia "Rainha da Primavera" de algodão, da Farm, inclui saia, top, tiara e uma bolsinha para guardar o dinheiro (R$ 279,00). A sapatilha de cetim é da Cantão (R$ 199,00)

Regata de viscose com elastano Mulher Elástica (R$ 58,00), saia de algodão Basthiana (R$ 109,00), colar com peças de metal esmaltado Cantão (R$ 102,00), sapatilha de couro com aplicação de drusa metalizada Fabrizio Giannone (R$ 385,00)

Vestido de viscose Lunender (R$ 80,00), colete de viscose Basthiana (R$79,00), tiara de piquê Lacoste (preço sob consulta), colar de metal e madeira Diferenza(R$ 563,80), bolsa de couro com corrente Elementais (R$ 98,00), sapatilha de camurça com tachas Tabita (R$ 151,00)

Camiseta de algodão 011 (R$ 86,00), shorts de algodão Basthiana (R$ 99,00), colar Diferenza (R$ 412,80), sandálias de paetês Schutz (R$ 190,00)

