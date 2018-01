Papo sobre mercado na ESPM

Quem quiser conhecer um pouco do mercado de trabalho relacionado à área de Comunicação pode aproveitar para dar uma passada na Escola Superior de Propaganda e Marketing, que está realizando o ciclo de palestras Empregabilidade ESPM até a próxima terça-feira. A idéia é mostrar aos vestibulandos e estudantes do último ano do ensino médio as perspectivas profissionais na área de Comunicação. Especialistas, professores e ex-alunos da ESPM apresentam uma visão do mercado atual, tendências e o perfil do profissional, além de orientar os vestibulandos sobre como começar e direcionar a carreira. Na palestra de hoje, o assunto é moda, com a presença de Vanessa Moschioni, do site Carreira Fashion, e do ex-aluno da ESPM Ralp Choate, diretor da Avanti Comunicação House. A mediação será feita pelo professor Sérgio Garrido. Na segunda-feira, o ciclo trata de entretenimento, com a participação do diretor de Marketing da Time4Fun e do ex- aluno Marcelo Pacheco, diretor Comercial dos canais Disney e ESPN Media Networks. O professor Fernando Biagotti mediará a conversa. Para falar sobre varejo, tema de terça-feira, foram convidados Rejane Machado, gerente do departamento de Comunicação e Marketing do Wal-Mart, e a ex-aluna Geovanna Oliveira Gomes, também do Wal-Mart. A palestra será conduzida pelo professor e coordenador do Núcleo de Varejo da ESPM, Ricardo Pastore. O evento começa sempre às 19h30. A entrada é gratuita e não é preciso fazer inscrição. A ESPM fica na Rua Doutor Álvaro Alvim, 123, na Vila Mariana. Tel. (0--11) 5085-4600 e site: www.espm.br.