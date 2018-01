A anulação, concedida pelo papa Bento XVI, da excomunhão do bispo britânico Richard Williamson - que na última semana fez declarações negando a amplitude do Holocausto nazista - revoltou líderes judeus e abalou a relação entre as duas religiões. Apesar disso, autoridades israelenses informaram ontem que a visita do pontífice a Israel, prevista para maio, não será desmarcada. REUTERS