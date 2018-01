O papa Bento XVI afirmou ontem que a família "formada no matrimônio indissolúvel entre um homem e uma mulher" é o "fundamento indispensável para a sociedade" e "um bem insubstituível para os filhos". A mensagem foi transmitida ao vivo por videoconferência para os fiéis reunidos no encerramento do 6º Encontro Mundial das Famílias, no México. O próximo encontro ocorrerá em 2012, em Milão (Itália).