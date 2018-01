Papa culpa a mídia por abusos sexuais

O papa Bento XVI acusou ontem os meios de comunicação e a indústria do entretenimento de prejudicarem a sociedade ao retratar a sexualidade de forma trivial, o que, segundo ele, estaria entre as causas de males como prostituição e pedofilia. Em pronunciamento a bispos da Tailândia, o pontífice disse que a forma como a mídia apresenta a sexualidade alimenta a "degradação das mulheres, a fragilização da fidelidade no casamento e o abuso sexual de crianças".