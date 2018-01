Papa celebra Vigília Pascal no Vaticano

O papa Bento XVI celebrou ontem na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Vigília Pascal. O pontífice afirmou que o homem atual vive desorientado, sem saber em que valores educar os jovens, e pediu a Deus que não apague a luz em meio às confusões da atualidade. A Vigília Pascal é um dos ritos mais antigos da liturgia e é celebrado na noite do Sábado de Aleluia. A cerimônia começou com Bento XVI acendendo o Círio Pascal, símbolo de Jesus Cristo, e terminou após uma procissão.