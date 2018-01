O papa Bento XVI renovou ontem a tradição de abençoar as imagens do menino Jesus que serão colocadas nos presépios, e lembrou que Cristo veio ao mundo para trazer a paz. A tradição remonta a Pio XII (anos 1940) e, desde então, todos os papas abençoam as centenas de imagens que as crianças levam até a Praça de São Pedro, no Vaticano.