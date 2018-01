Palestra sobre o uso do teatro na escola

Uma oficina pedagógica para professores dos ensinos fundamental e médio baseada na peça infanto-juvenil A Flauta Mágica será realizada no sábado das 8 às 14 horas no Teatro Imprensa, Rua Jaceguai, 400, Bela Vista, (0xx11) 3241-4203. Haverá palestras sobre uso do teatro na educação, entre outros temas. O educador interessado precisa preencher uma ficha de inscrição. Mais informações: Centro Cultural Grupo Sílvio Santos, (0xx11) 3107-0804, e-mail projetoescola@centroculturalgss.com.br. Há 400 vagas.