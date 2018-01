O Sínodo de Bispos começou no Vaticano com a histórica participação de um rabino, que falou sobre a visão judaica das Escrituras. O grão-rabino de Haifa, Shear Cohen, fez sua palestra diante de mais de 300 bispos, observadores e biblicistas. A reunião, com o tema A Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, vai até dia 26.