Palácio real divulga fotos do príncipe Louis

O Palácio de Kensington divulgou em sua conta do Twitter, neste sábado, 5, duas fotos do príncipe Louis, o mais novo filho do casal real príncipe William e Kate Middleton, nascido em 23 de abril.

Segundo o Palácio, as imagens foram feitas pela própria Kate, duquesa de Cambridge. Uma das imagens mostra a princesa Charlotte beijando o irmão durante o seu aniversário de três anos, na última quarta-feira, 2.

Princesa Charlotte aparece beijando o irmão durante o seu aniversário de três anos, na última quarta-feira, 2. Foto: Twitter Kensington Palace

A outra foto foi tirada apenas três dias após o nascimento do príncipe Louis. Na postagem, o casal aproveita para agradecer o público pelas mensagens de carinho após o nascimento do bebê e pelo aniversário da princessa Charlotte.

Príncipe Louis aparece em foto tirada pela mãe três dias após o nascimento. Foto: Twitter Kensington Palace

Além de Charlotte e Louis, William e Kate também são pais do príncipe George, de 4 anos.

+ Kate Middleton e William anunciam nome do terceiro filho

+ Nasce o terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William

+ Bebê real tem nome de tio-bisavó