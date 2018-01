Palácio das Indústrias vira museu da ciência

O Palácio das Indústrias, antiga sede da Prefeitura de São Paulo, no centro da cidade, foi transformado em um museu público de ciências. A inauguração está marcada para quinta-feira, segundo as Secretarias de Cultura e Educação do Estado. Batizado de Catavento, o projeto é descrito como um "espaço cultural" de 8 mil metros quadrados e 250 instalações. Os detalhes são mantidos há meses em sigilo. Segundo o Estado apurou, as atrações incluirão exposições interativas nas áreas de ciências humanas, exatas e biológicas, além uma área para exposições ligadas a temas sociais. Será uma adição bem-vinda ao circuito de museus paulistas, extremamente carente de temas científicos. HISTÓRIA O Palácio das Indústrias foi sede da Prefeitura entre 1992 e 2004, quando a prefeita Marta Suplicy mudou sua administração para o Edifício Matarazzo, também conhecido como Banespinha.