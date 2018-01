No Egito e na Arábia Saudita, autoridades sanitárias recomendaram que grávidas, crianças e pessoas com doenças crônicas evitem peregrinar a Meca, cidade sagrada do Islã. Na Tunísia, as viagens a Meca foram temporariamente suspensas. A gripe suína também preocupa o Irã, onde 12 dos 16 casos confirmados eram de peregrinos. No domingo, o aiatolá do Líbano recomendou que pessoas com medo da doença não fosse a Meca.