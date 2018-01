Estão oficialmente cadastrados no Brasil, até o momento, 47.570 embriões humanos produzidos por meio de fertilização in vitro. O dado é do Sistema Nacional de Produção de Embriões (www.anvisa.gov.br/sangue/sisembrio.htm), criado pela Anvisa para estabelecer quantos podem ser destinados a pesquisas. Do total, 26.887 podem ser doados para estudos.