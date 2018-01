País tem 1,9 mil leitos de UTI para casos de gripe suína

São 68 hospitais de referência, 1.978 leitos de UTI, R$ 126 milhões liberados emergencialmente pelo governo federal, 1 milhão de tratamentos antivirais e a dúvida se os números são suficientes para fazer frente ao avanço dos casos de gripe suína no País. Até ontem, 33 pessoas tinham morrido em decorrência da doença. O Plano Brasileiro de Preparação para uma Pandemia de Influenza é a estratégia do governo para absorver o impacto dos casos de gripe suína. Elaborado há três anos pelo Ministério da Saúde para a epidemia de gripe aviária - que não chegou a acontecer -, este pode ser o primeiro grande teste da estratégia. Especialistas ouvidos pelo Estado dizem que o plano para atendimento desses casos está dentro do esperado. "A gripe não é uma doença grave de base, mas, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a pandemia, houve o temor e a sobrecarga dos serviços de saúde", destaca o infectologista e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), Marcos Boulos. Desde que a indicação de atendimento dos casos suspeitos deixou de ser restrita aos 68 hospitais de referência, o sistema passou a contar com os 368 mil leitos hospitalares das redes pública e privada do País. Na prática, a medida não significa que toda a capacidade está disponível para os casos que necessitem de internações, mas abre a possibilidade de qualquer hospital prestar o atendimento necessário. "À medida em que os casos foram avançando, a rede também foi se ampliando", afirma o secretário de Atenção à Saúde do ministério, Alberto Beltrame. Apesar da ampliação da rede hospitalar e de o plano conter em sua publicação estimativas do número de infectados pela gripa aviária, o ministério afirma não haver hoje cálculo possível para estabelecer quantas pessoas serão atingidas no Brasil pelo vírus A(H1N1). "Não existe estimativa, pois isso é impossível", diz o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do ministério, Reinaldo Guimarães. A área sob a responsabilidade de Guimarães divide as opiniões de especialistas e da população. À secretaria que ele comanda cabe a tarefa de comprar e repassar aos Estados o oseltamivir (princípio ativo do Tamiflu), medicamento para o tratamento da gripe suína. As críticas ainda são maiores que os elogios, principalmente por o antiviral não estar disponível para a compra dos pacientes e por ter sua distribuição centralizada pelo ministério. A pasta recomenda o uso do medicamento somente em casos graves e sob orientação médica. Na última semana, conforme o Estado antecipou, a Defensoria Pública da União afirmou que estuda acionar a Justiça e entrar com uma ação civil pública questionando a constitucionalidade da política. Guimarães discorda dessa posição e ressalta que há erros em estimativas feitas por especialistas das pessoas que poderiam ser afetadas pela gripe suína. "Algumas pessoas falam que 20% da população vai precisar do medicamento", diz. " Isso é equivalente a 36 milhões. É chute, não é razoável." INCERTEZA Apesar de concordar com a política do ministério, incluindo o controle dos medicamentos, o infectologista Caio Rosenthal diz temer que o estoque de antiviral não seja compatível com as necessidades da população. "Em relação aos outros países do Cone Sul, o Brasil está bem, o ministério está fazendo o que é possível fazer, mas meu único temor é quando o medicamento começar a faltar", afirma. Guimarães garante que isso não vai acontecer, apesar de também não existir uma estimativa da quantidade de medicamentos necessária até o fim do inverno. "Como é uma pandemia diferente das outras epidemias de influenza, é muito difícil fazer uma estimativa com base no passado", diz. "As estimativas do ministério decorrem da avaliação do progresso da gripe, dependendo da demanda dos Estados." Ele compara o trabalho diário da pasta ao "trabalho em tempos de guerra" e defende o Tamiflu "fundamentalmente nos hospitais de referência". Apesar disso, Guimarães não considera que nenhuma decisão atual do ministério seja definitiva. No entanto, alerta: "A distribuição muito espalhada traz mais riscos do que benefícios, pois pode surgir uma cepa do vírus resistente."