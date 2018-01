País registra 10º caso de gripe suína

O Ministério da Saúde confirmou ontem o quarto caso de gripe suína no Rio. Com isso, sobe para dez o total registrado no País. Segundo nota oficial, não há evidências de que o vírus esteja circulando no território nacional. O novo caso é de um homem que viajou para os Estados Unidos no dia 14 deste mês e retornou no dia 21. Quando voltou, começou a apresentar sintomas (tosse seca, cefaleia, mal-estar e febre acima de 38°C). No dia 24, ele procurou um serviço médico. "Está em tratamento e passa bem", diz a nota. O Rio tem agora o maior número de infectados. Em São Paulo foram três. Um caso foi registrado em Minas, outro no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina. Foram detectados dois casos de transmissão no território nacional, ambos com vínculo com um jovem que veio do México. Dos dez pacientes, oito tiveram alta. O ministério informou que busca e monitora pessoas que estabeleceram contato próximo com todos esses doentes.