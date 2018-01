O Brasil defendeu, no Fórum de Legisladores do G8+5 sobre Mudança Climática, em Roma, a criação de um fundo internacional "abastecido" por países desenvolvidos para remunerar produtores ou donos de terra que recuperarem e preservarem solo, floresta e mananciais. No País, o projeto Pagamentos por Serviços Ambientais foi apresentado pelo governo e tramita no Congresso.