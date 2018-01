País encomenda mais 3 mil kits de diagnóstico

O Brasil vai reforçar os estoques de kits de diagnóstico e material de proteção usado por profissionais que trabalham no atendimento de pacientes com suspeita de gripe suína. A medida faz parte dos preparativos para atender ao aumento da demanda nos serviços de saúde, esperado para os próximos meses, quando o clima esfria nos países do Hemisfério Sul. "Com a aproximação do período de gripe, a expectativa é de que haja um aumento do número de casos suspeitos de H1N1 chegando aos centros de atendimento", afirmou o diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage. A encomenda é de 3 mil kits de diagnóstico. O número de jalecos, máscaras e óculos de proteção que serão adquiridos ainda não foi definido. Nos últimos dias, o ministério começou a registrar casos de pacientes provenientes de países do Hemisfério Sul, principalmente da Argentina, que se transformou ontem à noite no país da América do Sul com maior número de vítimas fatais da gripe suína: são 4, de um total de 871 ocorrências. No Brasil, foram confirmados ontem mais 5 casos da gripe A(H1N1): 2 de Santa Catarina, 2 de Minas e 1 do Rio. O total agora é de 79 doentes.