País é o 2º em espécies de pássaros

O Brasil tornou-se o segundo país em número de espécies de aves catalogadas. De acordo com a lista nacional a ser divulgada hoje no site do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, www.cbro.org.br), passou de 1.803 espécies, no ano passado, para 1.822. Assim, ultrapassou o Peru, com 1.820. O primeiro lugar ainda pertence à Colômbia, com 1.865 aves diferentes. Para o ornitólogo Luís Fábio Silveira, professor da Universidade de São Paulo (USP), é só uma questão de tempo para o Brasil chegar ao topo do ranking. Só no seu laboratório, há dez espécies que poderão figurar na lista em 2009. "Uma delas descobri aqui perto, a 50 km de São Paulo." O cientista acordou cedo no domingo de carnaval e resolveu "passarinhar" nos brejos de Mogi das Cruzes. O verbo existe no dicionário e faz parte do vocabulário cotidiano dos ornitólogos. Significa sair com microfone, gravador e rede à procura dos pássaros. Silveira ouviu um canto, mas não o reconheceu. Procurou o bicho e não o avistou. Usou, então, uma velha técnica: gravou a melodia e a reproduziu para que a ave ouvisse sua própria voz. Como sempre acontece, o pássaro mostrou as penas disposto a expulsar o pretenso intruso que cantava nos limites do seu território. Com a ajuda do ornitólogo Dante Buzzetti, que já topara com o pássaro perto dali, Silveira descobriu que era realmente uma nova espécie. Ainda não recebeu nome científico, mas os pesquisadores inventaram um nome popular: bicudinho-do-brejo-paulista. Infelizmente, mal foi batizado e já pode ser incluído na lista das "espécies severamente ameaçadas". Como outros pássaros que dependem de remanescentes da mata atlântica, seus restritos domínios correm o risco de desaparecer. Na lista dos países com maior número de espécies ameaçadas, o Brasil apresenta uma triste liderança: 9% da avifauna está em perigo. Vale a pena lembrar que 13% dos pássaros encontrados no País só existem aqui. O ornitólogo Marcos Bornschein foi um dos responsáveis pela identificação do macuquinho da Chapada Diamantina (Scytalopus diamantinensis), nova espécie incluída na lista este ano. "Os estudos são importantes para garantir a preservação desses pássaros", afirma Bornschein. Mas, afinal, para que preservar o bicudinho-do-brejo-paulista? "Não é só por uma razão moral", responde Silveira. "Há também um motivo prático. É impossível prever as conseqüências da extinção de uma espécie." De um passarinho, aparentemente insignificante, pode depender o controle de uma praga ou a dispersão das sementes de uma planta. A perda de pequenos elos pode levar ao colapso de um ecossistema, com as conseqüências previsíveis para as comunidades que dependem dele.