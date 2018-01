País é 8º na luta contra mudança climática

O Brasil ficou em 8.º lugar na lista dos países que mais lutam contra as mudanças climáticas entre as 56 nações mais poluentes do planeta, segundo classificação elaborada pela ONG Germanwatch. O ranking é liderado pela Suécia. O estudo também destaca os esforços do México e da Argentina, mas mostra um alerta em relação à Austrália, Estados Unidos e Arábia Saudita. O Índice de Performance sobre Mudança Climática 2008 avalia os esforços dos principais países emissores de CO2 e foi divulgado como subsídio à COP-13. Os 56 países analisados são responsáveis por 90% das emissões de CO2 lançadas à atmosfera. Entre os dez países mais poluentes e que fazem menos esforços destacam-se Rússia (50.º), Canadá (53.º), Austrália (54.º), Estados Unidos (55.º) e Arábia Saudita (56º). O objetivo do índice, publicado pela Germanwatch desde 2006, é aumentar a pressão sobre os países industrializados que mais contribuem para o aquecimento global, entre eles EUA, com 21,44% das emissões de CO2, China (18,8%), Rússia (5,69%), Japão (4,47%), Índia (4,23%) e Alemanha (3%). Entre as 20 primeiras colocações, além do Brasil, estão México (4.º lugar) - atrás de Suécia, Alemanha e Islândia - e Argentina (10º lugar). Também fazem parte da lista 12 dos 27 países da União Européia (UE), entre eles Reino Unido (7.º), França (18.º), Hungria (6.º) e Malta (14.º).