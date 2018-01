Pais devem aprender a negociar

Se você faz questão que o seu filho compareça à festa de Natal - mas ele reluta em ir - tente um acordo. ?Diga: vamos cear e, depois, você pode ir para a balada com os amigos?, ensina a psicóloga e terapeuta familiar Fernanda Travassos Rodrigues. ?É importante que, no encontro familiar, não tenha só o Papai Noel?, brinca a especialista. ?Inclua no cardápio pratos de que os adolescentes gostam, músicas tocadas nas rádios, para que eles não se sintam excluídos. Os pais não precisam mudar todas as regras da família, mas é importante respeitar os jovens e seus gostos. Para ser escutado, você tem de escutar o adolescente.? Aceite que o filho leve amigos à festa desde que não haja problemas com a família deles. ?Cuidado para não impor regras muito fora do contexto?, diz Fernanda. ?Preste atenção no que os amigos do seu filho costumam fazer nesta época do ano, tente se atualizar. Se todos se encontram depois da ceia, não proíba.?